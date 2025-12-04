Social

Dezlegare la pește pe 4 decembrie. Cum prepari cea mai gustoasă pastă tartinabilă de ton

Dezlegare la pește pe 4 decembrie. Cum prepari cea mai gustoasă pastă tartinabilă de tonPateu de ton. Sursa foto: Freepik
Pe 4 decembrie, credincioșii ortodocși pot profita de dezlegarea la pește pentru a pregăti rețete gustoase și sănătoase. Una dintre cele mai simple și savuroase opțiuni este pasta tartinabilă de ton cu verdețuri, ideală pentru aperitive sau gustări rapide.

Pastă tartinabilă de ton

În funcție de preferințe, pasta de pește poate fi pregătită cu hering din conservă sau chiar cu sardine.

Ingrediente necesare:

  • 1 conservă de ton în apă sau ulei, scurs
  • 2 linguri de maioneză de post
  • 1 linguriță de muștar fin (opțional)
  • 1 cățel de usturoi, zdrobit
  • Sucul de la ½ lămâie
  • 1 legătură mică de pătrunjel proaspăt, tocat fin
  • 1 legătură mică de mărar, tocat fin
  • Sare și piper după gust

Mod de preparare

Tonul se scurge bine și se pune într-un bol. Se pasează ușor cu o furculiță, apoi se adaugă maioneza sau iaurtul de post, muștarul și sucul de lămâie. Se amestecă până se obține o consistență cremoasă, omogenă.

Usturoiul zdrobit și verdețurile tocate fin se încorporează, iar la final se potrivește de sare și piper. Pasta se poate servi imediat pe pâine prăjită, crackers sau legume proaspete feliate.

conserva de ton

conserva de ton. Sursa foto: Freepik

Pastă de ton cu verdețuri

Pentru un gust mai intens, poți adăuga câteva capere sau măsline tocate mărunt. Dacă vrei să păstrezi pasta mai mult timp, depoziteaz-o într-un recipient cu capac la frigider.

Dacă preferi o masă cu puține calorii, poți folosi tonul din conservă pentru o salată delicioasă.

Ingrediente:

  • 1 conservă de ton în suc propriu sau ulei
  • 2-3 frunze de salată verde, rupte în bucăți
  • 2 linguri de porumb dulce (conservă sau fiert)
  • 1-2 roșii medii, tăiate cubulețe
  • 1 ceapă mică, tocată fin
  • 2 linguri de maioneză sau iaurt pentru dressing
  • 1 linguriță de muștar
  • 1 linguriță de suc de lămâie
  • Sare și piper după gust

Mod de preparare

Într-un bol mare, amestecă tonul scurs cu maioneza de post (sau iaurtul), muștarul și sucul de lămâie. Adaugă ceapa tocată și amestecă ușor. Pune salata verde, porumbul și roșiile și amestecă încet, pentru ca ingredientele să se combine fără să se zdrobească. Adaugă sare și piper după gust.

Salata se servește imediat sau se lasă la frigider 15-20 de minute pentru ca aromele să se întrepătrundă. Este o opțiune fresh, hrănitoare și foarte ușor de preparat pentru prânz sau cină.

