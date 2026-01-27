De ce se usucă friptura gătită la cuptor. Trucuri pentru a păstra carnea suculentă

Friptura perfectă poate fi obținută acasă respectând câteva trucuri simple, care fac diferența între un preparat uscat și unul suculent. În primul rând, tipul de carne este esențial, deoarece fiecare necesită o metodă de gătire diferită. Carnea de porc, de exemplu, are nevoie de o preparare mai lentă, la temperaturi moderate, pentru a-și păstra suculența și aroma. În schimb, carnea de vită sau de curcan poate fi gătită mai rapid, la temperaturi mai ridicate, pentru a obține o crustă rumenă și un interior fraged.

Condimentarea cu sare și piper este adesea suficientă pentru a scoate în evidență gustul natural al cărnii, dar cheia constă în modul de gătire: temperatura, timpul și tehnica aplicată influențează direct textura finală a fripturii.

Friptura T-bone de vită, de exemplu, se gătește la foc mare, doar cu sare și piper, iar carnea fără os se poate marina câteva ore cu ierburi aromatice. Cele mai bune rezultate se obțin pe grătar sau în tigaie, pentru o crustă crocantă și un interior fraged.

Pentru friptura de vită în tigaie, ai nevoie de unt, usturoi, rozmarin proaspăt, sare și piper. Untul se topește și se folosește pentru a stropi carnea în timpul gătirii.

Rozmarinul proaspăt și usturoiul întreg adaugă aromă intensă, iar carnea trebuie întoarsă constant până este gata.

Ingrediente:

1 piept de curcan (aprox. 1,5 kg)

6-8 cartofi medii

4 linguri ulei de măsline

3 căței de usturoi

1 crenguță rozmarin proaspăt

1 linguriță boia dulce

Sare și piper după gust

50 g unt (opțional, pentru extra aromă)

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Curăță cartofii, taie-i în felii groase sau cuburi și pune-i într-o tavă. Stropește-i cu 2 linguri de ulei de măsline, sare, piper și boia dulce, amestecând bine. Condimentează pieptul de curcan cu sare, piper și puțin ulei de măsline. Adaugă usturoiul zdrobit și crenguța de rozmarin peste carne. Așază pieptul de curcan deasupra cartofilor în tavă. Dacă folosești unt, poți pune câteva bucăți deasupra pieptului de curcan.

Acoperă tava cu folie de aluminiu și dă-o la cuptor pentru aproximativ 45-50 de minute. După acest pas, îndepărtează folia și mai lasă friptura încă 15-20 de minute, până când carnea este rumenită și suculentă, iar cartofii sunt fragezi și aurii. Scoate tava din cuptor, lasă friptura să se odihnească 5-10 minute înainte de a o tăia. Servește pieptul de curcan alături de cartofii copți și, dacă dorești, cu salată sau legume la abur.