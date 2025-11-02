Social

Cornelia Rednic a dezvăluit rețeta sa de negresă de post. Fanii, surprinși de gust

Cornelia Rednic a dezvăluit rețeta sa de negresă de post. Fanii, surprinși de gustCornelia Rednic. Sursa foto: Facebook/Cornelia Rednic
Cornelia Rednic, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară, le-a propus fanilor săi o rețetă de negresă de post. Preparatul, aromat și ușor de făcut, a devenit rapid preferatul celor care l-au gustat.

Rețeta de negresa de post a Corneliei Rednic

Cornelia Rednic, una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară din România, și-a surprins fanii cu o rețetă de desert. Interpreta a împărtășit „secretul” unei negrese de post gustoase, care a devenit rapid preferata celor care au încercat-o.

Fanii artistei s-au bucurat să afle cum se prepară prăjitura și au apreciat simplitatea rețetei, dar și gustul ei autentic. Negresa de post propusă de Cornelia Rednic este fragedă, aromată și potrivită pentru orice moment al zilei.

Ingrediente pentru negresa de post

  • 400 g dulceață de vișine (sau altă dulceață preferată)
  • 260–270 g făină
  • Coaja și zeama de la 2 portocale (completate cu Fanta sau apă minerală până la 300 ml suc)
  • 100 ml ulei
  • 3–4 linguri zahăr
  • 3 linguri cacao
  • 150 g fructe uscate (merișor, cireșe etc.)
  • 150–200 g nucă sfărâmată
  • 1 praf de copt stins cu 1 lingură oțet.
Negresa de post

Negresa de post. Sursa foto: Facebook/Cornelia Rednic

Mod de preparare

Ingredientele lichide se amestecă cu zahărul până când acesta se dizolvă complet. Se adaugă treptat ingredientele solide, iar făina se pune la final.

Este important ca făina să fie încorporată puțin câte puțin, astfel încât aluatul să rămână moale și curgător. Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată, apoi se coace la 180°C timp de 35–40 de minute. Pentru verificare, se poate face testul cu scobitoarea.

Cum se prepară glazura

Ingrediente necesare:

  • 4 linguri cacao
  • 5 linguri zahăr pudră
  • 6 linguri apă
  • 6 linguri ulei

Se amestecă ingredientele până când compoziția devine omogenă, fără cocoloașe, apoi se fierbe timp de 4–5 minute. Glazura caldă se toarnă peste prăjitura coaptă.

Rezultatul este o negresă de post fragedă, umedă și plină de aromă, potrivită pentru orice moment al zilei.

