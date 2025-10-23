Monden

Bogdan de la de Ploiești, melodie de despărțire pentru Cristina Pucean. Fanii îl acuză

Bogdan de la de Ploiești, melodie de despărțire pentru Cristina Pucean. Fanii îl acuzăBogdan de la Ploiești, oprit de poliție. A fost testat pentru consumul de droguri. Sursa foto Youtube
Bogdan de la Ploiești a făcut anunțul potrivit căruia s-a terminat relația cu dansatoarea Cristina Pucean. Cu toate acestea, fanii îl acuză că minte, iar, ca în trecut.

Bogdan de la Ploiești și-a pierdut credibilitatea

Artistul a ieșit cu o declarație după ce imagini cu el și Vanessa au apărut în spațiul public. ”Viața mea personală mi-aș dori să rămână privată cât se poate de mult. Suntem oameni cu toții, cu bune și cu rele așa că nu vreau să comentez absolut nimic. vreau doar să vă las pe voi cu răspunsul meu din piesa mea.

”Cum n-ai fost pentru viața toată, ai fost cât să nu te pot uita niciodată. ai venit când inima era curată. Și mi-e dor de tine ca altă dată. Și n-a fost să fie”, a încheiat artistul.

”Marketing pentru noua piesă”

Fanii spun însă că nu mai cred o iotă din ce spune. ”Marketing pentru nouă piesă. Ne-am saturat, Bogdane! Vorba aia calci pe cadavre și o mai pui și pe Cristina în lumina proastă! Fix la 2 săptămâni după ce apare piesa fix vă împăcați, s-au fumat de mult astea”, a scris cineva la postarea lui BDLP.

Cristina Pucean

Cristina Pucean. Sursa foto Instagram

”Exagerează, se despart de câte ori scoate o piesă”, a mai adăugat cineva. ”Eu nu cred, mai trebuia să lanseze o piesă, așa au făcut și în trecut” a mai comentat o altă persoană la aceiași postare.

Are antecedente

”Bătaie de joc pentru fani… Mințiți cu nerușinare pentru publicitate. Stai liniștit, că lumea te ascultă și dacă nu ne minți ca la Ploiești”, a mai sus un internaut.

”Face așa ca să aibă melodia succes vă aduceți aminte că așa a făcut și cu Karmen Minune cu melodia ”e complicat” și a și spus că a dat lumii ce a cerut și melodia a avut mult mai mult succes așa”, a mai explicat o altă persoană.

