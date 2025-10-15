Cristina Pucean, de nerecunoscut. Fanilor nu le-a venit să creadă

Cristina Pucean a reușit din nou să stârnească reacții aprinse în mediul online după ce a ales să-și schimbe radical culoarea părului. Dansatoarea, cunoscută și apreciată pentru prezența sa pe rețelele sociale, a trecut de la blond la un brunet intens, iar noul look a împărțit internauții în două tabere rivale.

Cu o comunitate impresionantă de peste 2,7 milioane de urmăritori pe TikTok și mai mult de 650.000 pe Instagram, Cristina Pucean se află constant în atenția publicului tânăr, care o consideră un model pentru stil și frumusețe.

În ultimele luni, artista a trecut prin mai multe schimbări semnificative, renunțând la piercingul din buze și modificându-și tratamentele estetice, inclusiv injectările cu acid hialuronic, care au fost ajustate pentru un efect mai natural.

Schimbarea radicală a culorii părului a surprins pe toată lumea. Brunetul intens ales de iubita lui Bogdan de la Ploiești a transformat complet aspectul său, iar pe Instagram a postat deja trei videoclipuri cu noua înfățișare. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară: în timp ce unii au lăudat alegerea și au considerat că îi scoate în evidență trăsăturile, alții au afirmat că blondul îi venea mai bine.

Printre comentariile pozitive se numără: „Deci negru este culoarea ta! Radiezi, ai prins culoare și sclipire din nou”, „Bruneta ești next level ... nu pot să cred ce bine îți stă ....Sincer, mai fain ca blond”, sau „Cred că ești printre puținele femei pe care negrul le întinerește!”.

Pe de altă parte, există și internauți care susțin că blondul era culoarea care o avantaja cel mai mult: „Nu știu dacă ți-a mai spus cineva, dar blondul te prinde cu adevărat bine. Îți accentuează frumusețea”, „Ești frumoasă foc, dar blondă te avantajează cel mai bine”, sau „Nu mai e Cristina fără blond”.

Schimbarea de look a fost comentată și de un utilizator care a apreciat versatilitatea dansatoarei: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”.

Pe lângă modificările de culoare a părului, Cristina a atras atenția și prin felul în care își prezintă stilul de viață și locuința. Partenerul ei, Bogdan de la Ploiești, a fost implicat în unele dintre postările ei, iar penthouse-ul în care locuiesc a devenit și el un subiect de interes în mediul online, datorită decorațiunilor extravagante și obiectelor unice, precum canapeaua inspirată de forma unui gorilă.