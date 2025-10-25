Artista din România după care s-a făcut o păpușă. Vânzări record

Cleopatra Stratan este una dintre cele mai cunoscute artiste din România și Republica Moldova, recunoscută pentru succesul său remarcabil la o vârstă foarte fragedă. Născută pe 6 octombrie 2002 în Chișinău, ea este fiica celebrului cântăreț Pavel Stratan.

Talentul său muzical a fost descoperit accidental, când la doar trei ani a început să cânte în studioul tatălui său. Această colaborare timpurie a dus la înregistrarea piesei „Mama”, care a fost inclusă pe albumul tatălui său.

Însă melodia care a consacrat-o pe Cleopatra Stratan a fost „Ghiță”. Lansată atunci când artista avea doar patru ani, piesa a devenit un adevărat fenomen, ajungând rapid în topurile din România și cucerind publicul internațional.

Ritmul vesel, versurile amuzante și vocea puternică pentru vârsta ei au transformat-o într-o figură iconică a muzicii pentru copii. „Ghiță” a fost urmată de alte piese de succes, precum „Zunea-Zunea” și „Puișorul”, iar albumele lansate ulterior, precum „La vârsta de 5 ani” (2008), „Colinde magice” (2009) și „Melodii pentru copii” (2012), au consolidat poziția Cleopatrei în industria muzicală.

În 2008, Cleopatra Stratan a devenit subiectul unui eveniment inedit: crearea unei păpuși care să o reprezinte. Aceasta a fost produsă în 60.000 de exemplare, avea o înălțime de 35 de centimetri și era îmbrăcată cu o rochiță cu buline roșii, similară cu cea purtată de artistă în videoclipul piesei „Ghiță”.

Păpușa era echipată cu un mecanism care reda melodia „Ghiță” atunci când era apăsată, oferind astfel copiilor o experiență interactivă și memorabilă.

Păpușa a fost lansată oficial în perioada 19-21 septembrie 2008 în aproape toate orașele, iar Cleopatra Stratan a participat la sesiuni de autografe pentru fani. Prețul unei păpuși era de 100 de lei, iar succesul a fost imediat: în primele 30 de minute, s-au vândut peste 200 de exemplare.

În prezent, păpușa poate fi găsită pe platforme online precum Okazii.ro, unde prețurile pentru exemplarele de colecție cu mecanism funcțional ajung până la 265 de lei. În 2008, păpușa s-a găsit în majoritatea mallurilor și supermarketurilor.