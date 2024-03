Monden Păpușa Barbie împlinește 65 de ani. Povestea fascinantă a frumoasei cu părul blond







Păpuşa Barbie, creată de Compania Mattel în 1959, are caracteristici emblematice precum părul blond, costumul de baie alb-negru și ochii migdalaţi. Frumoasa păpușă a fost inspirată de fiica creatoarei Ruth Handler, Barbara.

Păpușa Barbie a a fost prezentată oficial în martie 1959, la Târgul de jucării de la New York. Păpuşa Barbie este inedită cu corp de adult, care a cucerit imediat publicul. În primul an al intrării pe piaţa jucăriilor au fost vândute peste 300.000 de păpuşi Barbie, la un preţ de trei dolari. În 2021, peste 86 de milioane de păpuşi Barbie au fost vândute. Mai exact, 164 de păpuşi la fiecare câteva minute se vindeau în întreaga lume.

Păpușa Barbie aniversează 65 de ani de existență

Ruth Handler este o femeie de afaceri americană, care a fondat Compania Mattel împreună cu soţul ei, Elliot Handler, şi Harold Matson. În 1945, a observat-o pe fiica ei, Barbara, jucându-se cu păpuşi de hârtie, populare pe atunci, cărora le atribuia roluri de tinere femei.

Ruth s-a gândit că ar trebui să existe o păpuşă potrivită asupra căreia fetele să-şi poată proiecta gândurile şi visurile privind viitorul lor ca tinere femei. Aspectul lui Barbie a fost modelat după o păpuşă numită „Bild Lilli”, inspirată de un personaj de benzi desenate german, pe care cuplul a văzut-o în timpul unei excursii în Elveţia.

Comercializată iniţial ca un cadou haios, care se putea cumpăra din magazinele de tutun, păpuşa Lilli a devenit ulterior extrem de populară printre copii. Mattel a cumpărat drepturile asupra lui Lilli, iar Handler şi-a creat propria versiune, numind noua păpuşa Barbie, după numele fiicei sale Barbara Handler.

„Întreaga mea filosofie despre Barbie a fost că prin păpuşă, fetiţa ar putea fi orice şi-ar dori să fie. Barbie a reprezentat întotdeauna faptul că o femeie are alegeri”, scria Ruth Handler în autobiografia ei din 1994.

Primul model Barbie sau „No.1” a fost prezentat la Târgul de jucării de la New York. Barbie era disponibilă în două versiuni: una, cu păr blond şi cealaltă, cu păr brunet, amândouă având părul prins în coadă şi breton ondulat.

Prima apariție a fost în costum de baie întreg, cu dungi albe şi negre

Păpuşa Barbie purta un costum de baie întreg, cu dungi albe şi negre, cercei rotunzi aurii şi o pereche de sandale cu toc, negre. Totul era completat cu o pereche de ochelari şi o geantă mică, pătrată, de plajă, accesorizată cu flori.

În prima reclamă televizată de promovare a păpuşii Barbie, difuzată în acelaşi an, o femeie cânta, exprimând punctul de vedere al unei fete tinere, care promitea că într-o zi va fi exact ca Barbie: Până atunci, ştiu exact ce voi face: Barbie, frumoasă Barbie, voi crede că sunt tu.

La început, privirea lui Barbie era îndreptată în lateral. Din 1971, ochii păpuşii au fost desenaţi pentru a privi doar înainte. Tot la început, Barbie avea doar un costum de baie şi papucii negri cu toc. De-a lungul anilor, garderoba ei a crescut, cuprinzând nenumărate modele, forme şi culori, haine de zi, casual, de seară, cu încălţăminte şi accesorii adecvate. Barbie are peste 40 de animale de companie, inclusiv 21 de câini, 14 cai, trei ponei, şase pisici, un papagal, un cimpanzeu, un urs panda, un pui de leu, o girafă şi o zebră.

Prima celebritate a fost lansată în 1967, reprezentând fotomodelul Twiggy

Au urmat, între altele, prinţesa Grace Kelly, actriţele Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, cântăreţele Cher şi Diana Ross, Jennifer Lopez, Shakira, scriitoarea JK Rowling, artista Beyoncé.

În 1968, în timpul mişcării pentru drepturile civile, Compania Mattel a realizat-o pe Christie, prima prietenă afro-americană a lui Barbie. În 1980, a fost creată oficial o păpuşă Barbie afro-americană, alături de o Barbie latino, urmate de alte 40 de Barbie de naţionalităţi diferite.

Păpușa Barbie aniversează 65 de ani de existență. Sursa foto: Compania Mattel

Cea mai bine vândută păpuşă Barbie a fost cea din 1992, Totally Hair Barbie

Venind în sprijinul fetelor tinere cu cancer, Mattel a creat-o pe Ella, prietena lui Barbie, rămasă fără păr, în urma unui tratament de chimioterapie. Fabricate pentru prima dată în 2012, păpuşile Ella au fost create doar într-un număr limitat şi au fost distribuite direct spitalelor. Răspunzând la o petiţie a mamei unui pacient cu cancer, Mattel a acceptat în 2014 să producă mai multe Ella Barbies.

În 2016, Compania Mattel a prezentat colecţia intitulată Barbie Fashionistas, un răspuns la criticile adunate de-a lungul anilor că păpuşile Barbie nu reflectă cu exactitate diversitatea femeii moderne. Pentru această colecţie au fost realizate păpuşi Barbie cu patru tipuri de corp, şapte tonuri ale culorii pielii, 22 de culori de ochi şi 24 de coafuri.

Păpușa Barbie, imagine a trei femei inovatoare

O nouă colecţie a fost lansată în 2018, intitulată „Inspiring Women”, ce cuprinde trei femei inovatoare - Amelia Earhart, Frida Kahlo şi Katherine Johnson.

Earhart a fost prima femeie care a zburat singură peste Oceanul Atlantic şi prima persoană care a zburat vreodată singură din Hawaii către America de Nord.

Păpușa Barbie aniversează 65 de ani de existență. Sursa foto: Compania Mattel

Frida Kahlo nu a fost doar o pictoriţă talentată, dar şi o activistă care continuă să influenţeze mişcările femeilor de astăzi. Johnson, care a primit Medalia Prezidenţială a Libertăţii în 2015 de la preşedintele Barack Obama, a fost un fizician, om de ştiinţă aerospaţial şi matematician la Centrul Langley al NASA. Ea a realizat calculele pentru primul zbor istoric al lui Alan Shepherd în spaţiu, orbita inovatoare a Pământului a lui John Glenn şi traiectoria pentru aterizarea pe Lună a lui Apollo 11.

În decembrie 2023, Mattel a lansat „Barbie x Mariah Carey Doll”, marcând cei aproape 30 de ani de la lansarea melodiei clasice de Crăciun - All I Want for Christmas Is You (1994).

Păpușa Barbie aniversează 65 de ani de existență. Sursa foto: Compania Mattel

Compania Mattel a continuat Colecţia sa „Lunar New Year” cu o păpuşă Barbie dedicată Noului An Chinezesc - „2024 Barbie Lunar New Year Doll”. Designerul Joyce Chen a spus că s-a inspirat, pentru rochia păpuşii, din spectacolul „The Peony Pavilion”, jucat la Opera din Beijing, versiunea asiatică a lui „Romeo şi Julieta”.

Păpușa Barbie, lansată în lumea filmului

Păpușa Barbie şi lumea ei au fost subiect de film, în vara lui 2023 fiind lansată superproducţia cu acelaşi nume, în regia Gretei Gerwig, în care joacă Margot Robbie şi Ryan Gosling.

Cu încasări de 1,4 miliarde de dolari în box-office-ul mondial, filmul a câştigat, în 2024, Premiul Globul de Aur pentru cea mai bună realizare cinematografică şi de box office, precum şi un Grammy la categoria cea mai bună coloană sonoră de compilaţie pentru conţinut media vizual, dar şi numeroase nominalizări la premiile Oscar, Globurile de Aur, BAFTA, Critics Choice, potrivit Agerpres.