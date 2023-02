Femeia care a vrut să arate ca o păpușă Barbie. Câți bani a plătit pentru toate operațiile estetice. „Nu regret nimic”

Modelul Kitty Ink (49 de ani), din Viena (Austria), și-a făcut mai multe operații estetice pentru a arăta ca o păpușă Barbie. Ea a declarat că acesta a fost marele ei vis de când era mică și că nu regretă absolut nimic.

Kitty Ink și-a băgat 3 kilograme de silicon în corp, pentru a avea trupul ca al unei păpuși Barbie. Operațiile estetice au costat-o peste 96.000 de dolari: și-a pus silicoane, și-a făcut un lifting în zona feței, dar și liposucție în zona bărbiei. O dată la două luni, femeia își bagă acid hialuronic în buze.

„Am un total de trei kilograme de silicon în interiorul corpului meu. Pentru toate intervențiile chirurgicale pe care le-am avut, am cheltuit peste 96.000 de dolari, dar nu regret nimic. Vreau să-mi măresc din nou sânii. Am cele mai mari implanturi de silicon disponibile, pe care mi le-a pus în martie 2022. A fost cea mai dureroasă dintre toate modificările mele, dar a meritat. Îmi place cum arăt”, a declarat ea, potrivit tabloidului britanic DailyStar.

Cea mai faimoasă „păpușă” din Austria

Modelul Kitty Ink a mai declarat că i-au plăcut lucrurile ieșite din comun de când era mică și că nu o interesează părerea altora. Ea a spus și că părinții nu ar fi acceptat-o așa cum este acum. „Sunt cea mai faimoasă «păpușă» din Austria. De la o vârstă foarte fragedă, am fost fascinată de orice lucru ciudat și ieșit din comun. Poate că obsesia mea pentru tot ce este neobișnuit își are rădăcinile în educația mea. Am crescut la țară, într-o familie consevatoare. Părinții mei au murit cu mult timp înainte să mă vadă așa… transformată! Cu siguranță, nu ar fi fost de acord cu alegerile mele din prezent”, a recunoscut ea.

În prezent, femeia este model pe rețelele de socializare, fiind urmărită de foarte multe persoane.