O armată de păpuși Barbie răzbună un vis neîmplinit

Este soție, mamă și educatoare, dar privește lumea cu ochii unui copil îndrăgostit de păpușile Barbie. Pentru Silvia Mirea sunt jucăriile de care nu a avut parte în copilărie. Astăzi, copila de ieri se răzbună. Are o întreagă colecție strânsă în ultimii 10 ani, cu migalăși eforturi: „Pe multe le păstrez în cutiile lor originale, pentru că au o valoare mai mare așa. În timp, le va crește valoarea”. Pănă acum armata de păpuși numără nu mai puțin de 300 de exemplare, unele dintre ele foarte rare: „Barbie, ca păpușă, a infl uențat multe generații. Se pare că a devenit un model pentru fetițe și nu numai, pentru că de 60 de ani numele ei se pronunță în toate țările lumii”, ne spune Silvia râzând cald la gândul că toate cele 300 de Barbie îi sunt un fel de copii de suflet.





În lumea adulților sunt responsabilă și serioasă, zic eu, îndeplinindu-mi rolurile sociale cât de bine pot în iureșul din jur. De când am devenit mamă, m-am reapropiat de lumea copilăriei. Dorința de a-mi susține copilul în toate m-a condus spre domeniul educației. Am făcut voluntariat în folosul copiilor, am urmat Facultatea de Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, iar acum sunt la un masterat în același domeniu. Peste toate, pasiunea de a colecționa păpuși completează o lume dragă mie”, se descrie pe scurt colecționara.

Prima păpușă, la 35 de ani

Silvia și-a dorit de mică o păpușă mai de soi, dar din păcate nu se găseau în România la acea vreme. Singurul loc unde putea să le vadă erau cataloagele aduse din străinătate: „Barbie a fost un vis pentru mine, așa cum era pentru toate fetele din vremea copilăriei mele. Prin anii , 80, când priveam la paginile de jucării din cataloagele străine de modă, mă închipuiam printre păpușile de acolo, jucându-mă la nesfârșit cu ele”.

Fuga după visul copilăriei a început pentru Silvia prin 2009. Pe atunci, tânără mamă, s-a regăsit dintr-o dată în fiica ei de 5 ani. Prima păpușă Barbie pe care a ținut-o în brațe a fost una cumpărată pentru copila ei. Apoi, a vrut una doar pentru ea:

„Am primit un catalog de păpuși Barbie și am descoperit că se aniversau 50 de ani de la apariția acestei jucării. Acela a fost momentul în care am decis că e timpul să-mi cumpăr însfârșit și eu una. Așa a început frumoasa mea nebunie!”.

Tot în 2009, a făcut o excursie la Paris. Acolo a vizitat „Muzeul Păpușilor”, unde se vindeau exemplare aniversare, toate reproduse după prima Barbie. Silvia își amintește cu nostalgie cum a apărut prima piesă din colecția sa, dar și cât a costat aceasta: „Cel mai mult am dat pe prima păpușă, pentru că în acel moment nu aveam de gând să colecționez și am zis că îmi permit să mă răzbun într-un fel pentru visul nerealizat din copilărie. Am cumpărat o reproducere a primului model, cel din 1959. Era ambalată într-o cutie splendidă, cu două rochițe de schimb. Am dat pe ea bani mulți, în jur de 100 de euro. Mai târziu, am aflat că prețul ei a scăzut până la un sfert. Se mai întâmplă și așa, când colecționezi”, ne povestește nostalgic femeia.

„M-au fascinat trăsăturile feței acelei Barbie din 1959, mai exact aspectul primelor modele, eu fiind obișnuită cu acelea din anii , 80, cu care erau obișnuite fetițele din generația mea”, a mai continuat colecționara.

Își mai amintește că, la întoarcerea în țară, fiica ei a văzut jucăria achiziționată din Paris și și-a dorit-o pentru ea. Mama a dat însă fuga la cel mai apropiat magazin de jucării și s-a întors acasă cu o păpușică asemănătoare: „Pe cea de la Paris am vrut să o păstrez în cutie. Așa e și acum. A fost însă interesant ca experiență. Mama colecționară, copilul dornic să se joace. Am gestionat bine situația. Fata mea are acum propria ei colecție.”, își mai amintește Silvia.

