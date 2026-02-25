Continuă interviurile pentru șefia marilor parchete. Cinci procurori intră în cursa pentru conducerea DIICOT

Procesul de selecție pentru conducerea marilor parchete continuă miercuri, odată cu interviurile dedicate candidaților înscriși pentru funcția de procuror-șef al Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Procedura face parte din calendarul stabilit pentru desemnarea conducerii Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și DIICOT. Interviurile sunt organizate de Ministerul Justiției, după ce instituția a publicat lista procurorilor care îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

Toți cei 19 candidați înscriși au fost declarați eligibili și participă la interviurile programate în perioada 23–26 februarie.

Interviurile pentru funcția de procuror-șef DIICOT încep la ora 9:30 cu Ioana-Bogdana Albani. Programările continuă cu Alina Albu, de la ora 11:00, Antonia Diaconu, la ora 12:30, Codrin Horațiu Miron, la ora 14:00, și Bogdan Ciprian Pîrlog, programat la ora 15:30. Acesta din urmă candidează și pentru conducerea DNA.

Luni au fost audiați Cristina Chiriac și Bogdan Ciprian Pîrlog, candidați pentru funcția de procuror general, precum și actualul șef al DNA, Marius Voineag, înscris pentru postul de adjunct al instituției.

Marți au avut loc interviurile pentru conducerea DNA. Pentru funcția de procuror-șef au candidat Viorel Cerbu, Vlad Grigorescu și Tatiana Toader. Pentru cele două posturi de procuror-șef adjunct s-au înscris Marinela Mincă, Mihai Prună și Marius Ionel Ștefan.

Procurorul Bogdan-Ciprian Pîrlog, candidat la funcția de procuror general al României, a declarat luni, în timpul interviului susținut la Ministerul Justiției, că sistemul judiciar traversează o perioadă dificilă, marcată de pierderea încrederii publice.

„Să nu uităm că una dintre problemele pentru care ne aflăm acum într-un moment extrem de dificil este faptul că, pentru prima dată, am pierdut suportul opiniei publice. Întotdeauna au existat curente, dar în permanență a fost, fie de o parte, fie de alta, un puternic curent al opiniei publice. Acum, ne bazăm în cel mai bun caz pe o ostilitate cât de cât indiferentă”, a afirmat el.

În 26 februarie sunt programate interviurile pentru ocuparea celor două funcții de procuror-șef adjunct al DIICOT. Candidații sunt Claudia Ionela Curelaru, Alex Florența, Gill Julien Grigore Iacobici, Aurel Cristian Lazăr și Mihai Răzvan Negulescu, programați succesiv începând cu ora 9:30.

Potrivit procedurii, fiecare candidat are la dispoziție maximum 30 de minute pentru prezentarea proiectului managerial, iar sesiunea de întrebări și răspunsuri poate dura cel mult o oră.