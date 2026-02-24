Mihai Prună, la interviul pentru ocuparea funcției de procuror-șef adjunct al DNA. Ce a răspuns candidatul
- Nicolae Comănescu
- 24 februarie 2026, 22:29
Mihai Prună, candidat la funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a susținut, azi, interviul pentru ocuparea postului. Printre alte teme, a vorbit și despre o măsură pe care a luat-o în urmă cu şase ani, când lucra în DNA. Scopul a fost să prioritizeze anumite cauze, pentru că în 2020 stocul de dosare era unul cu volum foarte mare, conform news.ro.
El a explicat că atunci au fost redistribuiri de dosare, de fişete pentru soluţionarea cauzelor înainte de intervenirea termenului de prescripţie.
El a fost întrebat, azi, care a fost măsura sau propunerea managerială cu cel mai mare impact pozitiv în activitatea secţiei sau Direcţiei în cei patru ani şi jumătate cât s-a aflat în echipa de conducere a secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din DNA.
Prioritizare printr-un hățiș de dosare
„Poate au fost situaţii în care am luat măsuri de reducere a stocului de dosare vechi. Când am venit eu, în 2020, stocul de dosare vechi era semnificativ. Era o perioadă care venea după o plecare destul de semnificativă de procurori. Au fost redistribuiri de stocuri de dosare, de fişete”,a răspund Prună în fața comisiei.
Mihai Prună, la interviu: „Am încercat să limitez tribuțiile pe care le-am avut calitate de procuror-șef adjunct”
„Şi atunci nivelul de încărcătură era mare şi am încercat să limitez atribuţiile pe care le-am avut în calitate de procuror-şef adjunct al secţiei de a prioritiza anumite cauze şi de a le soluţiona înaintea intervenirii termenului de prescripţie, în primul rând.
Pentru că de-abia începuse practica, nu era foarte bine cristalizată, cum este cu termenul de prescripţie. Şi asta una dintre măsurile cu un impact major”, a mai precizat candidatul la funcția de procuror-șef adjunct al DNA.
