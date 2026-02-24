Mihai Prună, la interviul pentru ocuparea funcției de procuror-șef adjunct al DNA. Ce a răspuns candidatul

Mihai Prună, candidat la funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a susținut, azi, interviul pentru ocuparea postului. Printre alte teme, a vorbit și despre o măsură pe care a luat-o în urmă cu şase ani, când lucra în DNA. Scopul a fost să prioritizeze anumite cauze, pentru că în 2020 stocul de dosare era unul cu volum foarte mare, conform news.ro.

El a explicat că atunci au fost redistribuiri de dosare, de fişete pentru soluţionarea cauzelor înainte de intervenirea termenului de prescripţie.

El a fost întrebat, azi, care a fost măsura sau propunerea managerială cu cel mai mare impact pozitiv în activitatea secţiei sau Direcţiei în cei patru ani şi jumătate cât s-a aflat în echipa de conducere a secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din DNA.

„Poate au fost situaţii în care am luat măsuri de reducere a stocului de dosare vechi. Când am venit eu, în 2020, stocul de dosare vechi era semnificativ. Era o perioadă care venea după o plecare destul de semnificativă de procurori. Au fost redistribuiri de stocuri de dosare, de fişete”,a răspund Prună în fața comisiei.

„Şi atunci nivelul de încărcătură era mare şi am încercat să limitez atribuţiile pe care le-am avut în calitate de procuror-şef adjunct al secţiei de a prioritiza anumite cauze şi de a le soluţiona înaintea intervenirii termenului de prescripţie, în primul rând.

Pentru că de-abia începuse practica, nu era foarte bine cristalizată, cum este cu termenul de prescripţie. Şi asta una dintre măsurile cu un impact major”, a mai precizat candidatul la funcția de procuror-șef adjunct al DNA.