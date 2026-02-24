Justitie

Mihai Prună, la interviul pentru ocuparea funcției de procuror-șef adjunct al DNA. Ce a răspuns candidatul

Comentează știrea
Mihai Prună, la interviul pentru ocuparea funcției de procuror-șef adjunct al DNA. Ce a răspuns candidatulSursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Mihai Prună, candidat la funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a susținut, azi, interviul pentru ocuparea postului. Printre alte teme, a vorbit și despre o măsură pe care a luat-o în urmă cu şase ani, când lucra în DNA. Scopul a fost să prioritizeze anumite cauze, pentru că în 2020 stocul de dosare era unul cu volum foarte mare, conform news.ro.

Mihai Prună, la interviul pentru ocuparea funcției de procuror-șef adjunct al DNA. Ce a răspuns candidatul

El a explicat că atunci au fost redistribuiri de dosare, de fişete pentru soluţionarea cauzelor înainte de intervenirea termenului de prescripţie.

El a fost întrebat, azi, care a fost măsura sau propunerea managerială cu cel mai mare impact pozitiv în activitatea secţiei sau Direcţiei în cei patru ani şi jumătate cât s-a aflat în echipa de conducere a secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din DNA.

Comoara istorică descoperită la Constanța, salvată cu o bucată de ou. Secretul mozaicului roman
Comoara istorică descoperită la Constanța, salvată cu o bucată de ou. Secretul mozaicului roman
Ce au descoperit astronauții dincolo de fața nevăzută a Lunii
Ce au descoperit astronauții dincolo de fața nevăzută a Lunii

Prioritizare printr-un hățiș de dosare

„Poate au fost situaţii în care am luat măsuri de reducere a stocului de dosare vechi. Când am venit eu, în 2020, stocul de dosare vechi era semnificativ. Era o perioadă care venea după o plecare destul de semnificativă de procurori. Au fost redistribuiri de stocuri de dosare, de fişete”,a răspund Prună în fața comisiei.

Mihai Prună, la interviu: „Am încercat să limitez tribuțiile pe care le-am avut calitate de procuror-șef adjunct”

„Şi atunci nivelul de încărcătură era mare şi am încercat să limitez atribuţiile pe care le-am avut în calitate de procuror-şef adjunct al secţiei de a prioritiza anumite cauze şi de a le soluţiona înaintea intervenirii termenului de prescripţie, în primul rând.

Pentru că de-abia începuse practica, nu era foarte bine cristalizată, cum este cu termenul de prescripţie. Şi asta una dintre măsurile cu un impact major”, a mai precizat candidatul la funcția de procuror-șef adjunct al DNA.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Comoara istorică descoperită la Constanța, salvată cu o bucată de ou. Secretul mozaicului roman
23:49 - Campioana născută în România Mare care a strălucit pentru Polonia
23:40 - Jucătorul de clasă pe care Inter vrea să îl transfere are numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu
23:31 - Ministrul Finanțelor, despre marile strategii pentru pachetul de relansare economică. „Pentru România e o tranziție”
23:22 - Președintele Mexicului garantează securitatea fanilor la Cupa Mondială 2026, în Guadalajara: Nu există niciun risc
23:17 - Ce au descoperit astronauții dincolo de fața nevăzută a Lunii

HAI România!

Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne

Proiecte speciale