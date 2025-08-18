Vremea Cod portocaliu şi galben de vreme severă: Risc major de inundații în mai multe zone







Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu și cod galben de vreme rea pentru luni, 18 august. În acest context, Ministerul Mediului a convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) într-o şedinţă extraordinară ca urmare a avertizărilor de vreme severă emise de ANM.

Ședința a fost coordonată de secretarul de stat Cristian-Valer Beșeni, la solicitarea ministrului Mediului, Diana Buzoianu. În contextul avertizărilor meteorologice și hidrologice emise pentru perioada următoare, autoritățile mențin monitorizarea atentă asupra zonelor aflate sub cod galben și cod portocaliu.

„Monitorizăm cu atenție regiunile vizate de avertizări de cod galben și cod portocaliu și suntem pregătiți să intervenim dacă apar situații critice, pentru a reduce impactul asupra populației”, a declarat Cristian-Valer Beșeni.

Reprezentantul Ministerului Mediului a subliniat că echipele Administrației Naționale „Apele Române” sunt deja mobilizate pe teren în județele Suceava și Neamț, zone care s-au confruntat cu inundații în luna iulie.

Mai exact, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben valabilă pentru ziua de luni, 18 august, până la ora 23:00. Conform prognozei, cele mai afectate zone vor fi majoritatea județelor din Oltenia, partea de vest, nord și centru a Munteniei, precum și sudul Transilvaniei.

În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale ce pot atinge viteze de 50–70 km/h și, pe alocuri, căderi de grindină cu diametre cuprinse între 1 și 3 centimetri.

Cantitățile de apă vor putea ajunge, în perioade scurte sau prin acumulare, la 20–30 l/mp, iar izolat chiar și la peste 40–50 l/mp. De asemenea, fenomene de instabilitate se pot manifesta local și în celelalte regiuni ale țării. În sudul Moldovei și în Bărăgan, meteorologii prognozează intensificări ale vântului, cu rafale de 40–50 km/h.

ANM a emis, de asemenea, cod portocaliu de vreme severă, valabil începând de astăzi, 14 august, și până pe 18 august, la ora 21:00. Conform prognozei, în județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și în zonele montane din Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova, se vor înregistra manifestări meteo intense.

Sunt așteptate averse însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice frecvente, rafale de vânt puternice – care pot atinge viteze între 70 și 90 km/h – și căderi de grindină, cu dimensiuni medii și, pe alocuri, mari (între 3 și 5 cm).

Cantitățile de precipitații estimate pot ajunge la 40-50 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 60 l/mp, atât în intervale scurte de timp, cât și prin acumulare, informează ANM.