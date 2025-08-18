Vremea Cod portocaliu de furtuni. Mai multe zone sunt vizate







Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de furtuni, valabilă între orele 14.00 și 21.00, pentru județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și pentru zonele montane din Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova.

Potrivit specialiștilor, în aceste regiuni se vor înregistra averse importante, frecvente descărcări electrice și intensificări puternice ale vântului, cu rafale ce pot atinge între 70 și 90 km/h. De asemenea, există riscul producerii de grindină de dimensiuni medii și, izolat, mari, între 3 și 5 centimetri.

Cantitățile de precipitații pot ajunge, în intervale scurte sau prin acumulare, la 40–50 l/mp, iar local chiar peste 60 l/mp.

Meteorologii recomandă locuitorilor din aceste județe să evite deplasările neesențiale, să se adăpostească în spații sigure și să protejeze vehiculele și bunurile care ar putea fi afectate de rafalele puternice sau de grindină.

De asemenea, autoritățile locale sunt avertizate să fie pregătite pentru intervenții rapide în caz de inundații sau alte daune provocate de fenomenele extreme.

În paralel, ANM a emis și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă de luni, ora 10.00, până la ora 23.00. Aceasta vizează Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și sudul Transilvaniei.

În aceste regiuni se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și grindină de dimensiuni mici și medii, între 1 și 3 centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge, prin acumulare sau în intervale scurte, la 20–30 l/mp și, izolat, chiar peste 40–50 l/mp.

Meteorologii subliniază că, deși avertizările cod portocaliu și galben vizează anumite zone, fenomenele atmosferice instabile se vor manifesta și în alte regiuni ale țării, însă cu intensitate mai redusă. În sudul Moldovei și în Bărăgan se vor înregistra intensificări ale vântului cu rafale de 40–50 km/h, fără precipitații semnificative.

Meteorologii atrag atenția că aceste fenomene sunt specifice perioadei de tranziție dintre vară și toamnă, când instabilitatea atmosferică se intensifică.

În cazul grindinei sau a vântului puternic, se recomandă evitarea parcării mașinilor în zone expuse, protejarea ferestrelor și a acoperișurilor fragile, precum și respectarea indicațiilor autorităților.

În plus, pentru agricultori, specialiștii avertizează că grindina de mari dimensiuni și ploile abundente pot provoca pagube semnificative culturilor și livezilor. Autoritățile locale și fermierii sunt îndemnați să monitorizeze evoluția vremii și să ia măsuri preventive pentru protecția recoltelor și a animalelor.