Vijelii, furtuni și caniculă. Ședință de criză la Ministerul Mediului. Harghita, afectată grav

O ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a avut loc duminică, ca urmare a atenționărilor și avertizărilor meteorologice de Cod portocaliu și Cod galben emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Secretarul de stat Cristian-Valer Beșeni a condus întâlnirea și a anunțat că echipele Administrației Naționale „Apele Române” sunt deja mobilizate în zonele vizate. În paralel, meteorologii și hidrologii au emis noi avertizări ce vizează aproape toată țara, cu fenomene extreme de instabilitate atmosferică, caniculă și risc crescut de inundații.

Administrația Națională de Meteorologie a transmis mai multe atenționări și avertizări valabile în perioada 17 – 18 august 2025:

Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat (17 august, ora 12 – 21), valabil în sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Temperaturile maxime ating 35 – 36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se apropie de pragul critic de 80.

Cod galben de instabilitate atmosferică (17 august, ora 12 – 21), pentru Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei și zonele montane. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii de 50 – 70 km/h și grindină de 1 – 3 cm.

Cod portocaliu de instabilitate accentuată (17 august, ora 14 – 21), în județele Caraș-Severin și Hunedoara, dar și în zonele montane din Cluj, Alba, Suceava, Neamț și Harghita. Sunt așteptate ploi abundente, rafale de 70 – 90 km/h și grindină de până la 5 cm.

Cod galben de instabilitate atmosferică (17 august, ora 21 – 18 august, ora 10), în cea mai mare parte a Transilvaniei și local în centrul Moldovei, cu precipitații de 20 – 40 l/mp, vânt și grindină de mici dimensiuni.

Cod portocaliu de averse puternice (17 august, ora 21 – 18 august, ora 10), pentru județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț și zona montană a județului Bistrița-Năsăud. Cantitățile de apă pot depăși 60 l/mp.

Cod galben de instabilitate atmosferică (18 august, ora 12 – 23), pentru Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și Carpații Meridionali, cu vijelii, descărcări electrice și grindină de până la 3 cm.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis avertizări hidrologice de Cod galben și Cod portocaliu, valabile între 17 august, ora 12:00 – 18 august, ora 18:00.

Cod galben pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișurile (Repede, Negru, Alb), Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut. Fenomene prognozate: viituri rapide pe râuri mici, scurgeri de pe versanți și posibile inundații locale.

Cod portocaliu (17 august, ora 15:00 – 18 august, ora 12:00) pe râurile Vișeu, Iza, Lăpuș, Someșul Mare, Suceava, Moldova și Bistrița. În aceste zone este probabilă depășirea cotelor de apărare, cu risc ridicat de viituri.

În județul Harghita, peste 2.200 de consumatori au rămas fără energie electrică, după ce furtunile au afectat 30 de posturi de transformare. Localitățile Gălăuțaș, Bilbor, parțial Sărmaș și municipiul Toplița sunt vizate. Echipele furnizorului de energie intervin pentru remedierea defecțiunilor.

Județul Harghita se află sub incidența unui Cod portocaliu meteo și hidrologic, cu prognoze de ploi abundente, vijelii de până la 90 km/h, grindină de mari dimensiuni și depășirea cotelor de inundație pe râul Bistricioara. Alte avertizări hidrologice de Cod galben vizează Trotuș, Mureș, Olt, Târnave și Homorod.