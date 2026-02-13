Cine este bogătașul brăilean, dezamăgit de numărul susținătorilor prezenți la protestul anti-sărăcie organizat de AUR

Pe 12 februarie, AUR a organizat proteste în majoritatea orașelor mari ale țării, inclusiv în București, acțiunea fiind coordonată direct de liderul partidului, George Simion. Manifestațiile aveau ca scop inițial contestarea deciziei Guvernului Bolojan de a majora taxele și impozitele locale, însă mulți participanți au profitat de ocazie pentru a striga numele lui Călin Georgescu, pentru a cere „Turul 2 înapoi” și pentru a solicita alegeri anticipate.

La Brăila, protestul a adunat câteva sute de persoane în fața Palatului Administrativ, unde președintele organizației județene AUR, deputatul și omul de afaceri Florin Cîrligea, le-a vorbit participanților la portavoce, subliniind nemulțumirile legate de politica fiscală locală, arată publicația locală debrăila.ro.

Cîrligea, cunoscut pe plan local drept „cel mai bogat brăilean”, a fost însoțit de alți membri de partid, inclusiv consilieri locali și județeni. Mulțimea pe care a condus-o s-a deplasat pe Calea Călărașilor, făcând o oprire în fața sediului provizoriu al Primăriei, situat în fostul BCR, apoi a continuat prin Centrul Istoric și, în cele din urmă, s-a întors la Palatul Administrativ, locul în care a început protestul.

Pe parcursul marșului, participanții au scandat lozinci anti-guvernamentale, dar și mesaje referitoare la „Turul 2” al alegerilor prezidențiale și la sprijinul pentru Călin Georgescu, unii dintre protestatari cerând inclusiv demisia Guvernului Bolojan și organizarea de alegeri anticipate.

Florin Cîrligea și-a exprimat nemulțumirea față de numărul mic de persoane prezente la protest.

„Dacă mă uit la câți s-au adunat, înseamnă că restul lumii e mulțumită. Bine, este și o oră, la mijlocul săptămânii… Mă așteptam la mult mai multă lume nemulțumită. În afară să se plângă pe la colțuri, pe TikTok, pe rețelele sociale”, a declarat deputatul, potrivit presei locale.

Pe parcursul manifestației, unii protestatari au strigat către pasagerii din autobuze, reproșându-le că nu se alătură protestului și că „au bani de bilet”.

Deși protestul era legat de situația economică pe care o traversează țara, Florin Cîrligea a venit îmbrăcat cu o geacă Moncler de peste 1.500 de euro, detaliu care a stârnit numeroase mesaje critice pe rețelele sociale.

„Cu geacă de asta de barosan să vii să comentezi la protestul asta!”, a scris o persoană pe Facebook. „Suveranismul subțire, cu cheltuială se ține”,a adăugat altcineva.

„El geacă firmată la protestul proștilor, un primar la întâlnirea cu premierul cu ceas de 40.000€, dar toți preocupați nevoie mare de situația poporului”, a fost comentariul postat de un alt utilizator.

„Dacă și cu geacă Moncler te plângi de mărirea taxelor”/ „A dat cu și el cu bâta în baltă exact ca și Rareș Bogdan cu ceasul în piață”/„Cum faci tu politică pentru săraci cu milioane în bancă? Chiar se poate?”, sunt alte comentarii legate de geaca liderului de partid.

Florin Cîrligea este atât politician, cât și om de afaceri, fiind proprietarul companiei „Comision Trade”, o afacere cunoscută în Brăila și în regiune. De-a lungul anilor, el s-a remarcat ca singurul brăilean prezent în TOP 300 al Revistei Capital.

Cariera politică a lui Florin Cîrligea a început în 2008, când a fost ales consilier municipal din partea PDL, iar în 2009 a fost numit subprefect al județului Brăila, funcție pe care a deținut-o până în 2010.

În 2016, acesta a candidat pe lista PNL pentru Senat, însă fără succes, reușind să obțină un mandat de consilier județean la alegerile locale. În 2018, Agenția Națională de Integritate l-a declarat incompatibil, după ce firma sa a fost implicată în vânzarea de combustibil către o instituție aflată în subordinea Consiliului Județean.

În februarie 2020 a fost numit membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” – Galați, iar în mandatul 2020-2024 a fost consilier județean din partea PNL, renunțând la mandat în septembrie 2023 în urma unui conflict cu deputatul Alexandru Popa. După demisie, Cîrligea a preluat conducerea AUR Brăila și, în 2024, a candidat la Primăria Brăila, obținând 5.406 voturi (8,83%), iar la alegerile parlamentare din același an a reușit să intre în Parlament, ca deputat, de pe primul loc pe lista AUR.