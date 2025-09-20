Ardei iuți în oțet. O rețetă din inima Bucovinei

În Bucovina, ardeii iuți în oțet nu lipsesc din cămara gospodinelor cu experiență. Serviți alături de ciorbe, fripturi, varză călită sau sarmale, aceștia aduc un plus de gust și sunt apreciați de cei care preferă preparatele picante.

Fie că alegi ardeii iuți verzi sau îi preferi pe cei roșii, rezultatul va fi la fel.

Ingrediente necesare:

500 g ardei iuți

400 ml oțet de 9%

100 ml apă

1 lingură sare grunjoasă

2 linguri zahăr (opțional, pentru a tempera iuțeala)

3–4 căței de usturoi

1 foaie de dafin

câteva boabe de muștar pentru aromă

Ardeii iuți se spală cu grijă și se lasă la scurs. Dacă vrei o variantă mai puțin iute, poți îndepărta semințele înainte de a-i pune la borcan. Separat, într-un vas, se fierbe amestecul de oțet cu apă, sare și, dacă dorești, puțin zahăr. Compoziția se lasă pe foc până când sarea și zahărul se topesc complet.

Borcanele, spălate și sterilizate în prealabil prin fierbere sau la cuptor, se umplu cu ardei. Printre ei se adaugă cățeii de usturoi, foaia de dafin și boabele de muștar, Se toarnă compoziția fierbinte până când ardeii sunt complet acoperiți, apoi borcanele se închid ermetic și se lasă la răcit.

Preparatul are nevoie de câteva zile pentru a prinde gust. După 7–10 zile, ardeii vor fi gata de savurat alături de o ciorbă fierbinte.

Varianta cu hrean este mai puțin cunoscută, însă gustul te va surprinde. Pentru un borcan de 500 ml vei avea nevoie de 500 g ardei iuți proaspeți, 3‑4 felii subțiri de hrean proaspăt, o lingură de sare grunjoasă, 400 ml apă, 100 ml oțet de 9%, 2‑3 căței de usturoi, o foaie de dafin și câteva boabe de muștar.

Ardeii se spală bine și se lasă la uscat. Hreanul se curăță și se taie fie în fâșii subțiri, fie în rondele. Într-un vas separat, se amestecă apa cu oțetul și sarea până când sarea se dizolvă complet.

Ardeii se așază vertical în borcane, intercalându-i cu fâșii de hrean și căței de usturoi, iar pentru aromă se adaugă foaia de dafin și boabele de muștar. Ardeii cu hrean se pot păstra într-un loc răcoros timp de un an.