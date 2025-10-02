Viktor Orban nu ține cont de Donald Trump. Ungaria nu renunță la petrolul din Rusia

Viktor Orban a decis ca Ungaria să importe în continuare petrol din Rusia. Premierul de la Budapesta a anunțat că țara sa nu are alte opțiuni și prin urmare nu va ține cont de îndemnul lui Donald Trump, care ceruse biocot general.

„Nu avem nicio altă opțiune, niciuna. Preşedintele american respectă suveranitatea altor ţări, el m-a întrebat doar care este situaţia. Este o diferenţă importantă, el nu este ca europenii, care sunt mai agresivi decât americanii”, a spus premierul maghiar.

Mai multe state, membre ale Uniunii Europene, cer ca Ungaria şi Slovacia să nu mai importe petrol rusesc, în condiţiile în care veniturile provenite din exportul acestuia finanţează o parte din mașinăria de război pe care Rusia o întreține în Ucraina.

Pe de altă parte, Donald Trump, liderul de la Casa Albă, a criticat în repetate rânduri achiziţiile de petrol rusesc de către europeni, denunţând un comportament ce nu poate fi justificat. Dar nu a vorbit niciodată cu subiect și predicat despre Ungaria.

„Ei finanţează războiul contra lor înşişi. Cine a mai auzit aşa ceva vreodată?”, a declarat președintele din SUA, săptămâna trecută, în faţa Naţiunilor Unite.

Uniunea Europeană a decis în 2022, după izbuncirea războiului, să renunțe la importul de petrol din Rusia., Dar, a acordat cu toate acestea o exceptare Ungariei şi Slovaciei, ţări ce sunt dependente de hidrocarburile din Rusia.

Pentru a încerca să rezolve această situație, UE intenţionează să impună tarife vamale asupra importurilor sale de petrol rusesc. Fiind vorba de o măsură comercială, cele 27 de ţări membre ale Uniunea intenţionează să o adopte cu o majoritate calificată, care necesită aprobarea cu 55% dintre statele membre. Este vorba despre 15 ţări, care reprezintă cel puţin 65% din populaţia europeană.