Viktor Orban, după ce Volodimir Zelenski a spus că acesta se gândește doar să-și mărească burta: Există un lucru pe care îl înţelegi greşit

Premierul ungar Viktor Orban a afirmat, după ce a fost criticat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Conferința de Securitate de la Munchen, că Ucraina nu poate adera la Uniunea Europeană. „Există însă un lucru pe care îl înţelegi greşit: această dezbatere nu este despre mine şi nu este despre tine. Este despre viitorul Ungariei, al Ucrainei și al Europei”, a scris acesta, într-o postare pe X.

În mesajul publicat, premierul ungar a ironizat discursul liderului de la Kiev și l-a descris drept un nou apel electoral pentru susținerea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. El a spus că aceste declarații îi vor ajuta pe cetățenii Ungariei să înțeleagă mai bine situația, însă a subliniat că nu este vorba despre un conflict personal între el și Zelenski.

„Îți mulțumesc pentru încă un discurs electoral în sprijinul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Acesta va ajuta foarte mult maghiarii să înțeleagă mai clar situația”, a afirmat Viktor Orban.

În mesaj, premierul ungar a susținut că există un aspect pe care Zelenski nu îl înțelege, menționând că această dezbatere nu este despre el și nici despre liderul ucrainean.

„Există însă ceva ce nu înțelegi: această dezbatere nu este despre mine și nu este despre tine. Este despre viitorul Ungariei, al Ucrainei și al Europei. Tocmai de aceea nu poți deveni membru al Uniunii Europene”, a mai adăugat acesta.

Replica premierului ungar a venit după declarațiile făcute de Zelenski sâmbătă, la Conferința de la Munchen.

„Numai Viktor se poate gândi cum să-şi mărească burta, nu cum să-şi mărească armata pentru a împiedica tancurile ruseşti să se întoarcă pe străzile din Budapesta. Unitatea noastră este cea mai bună apărare împotriva planurilor agresive ale Rusiei”, a afirmat președintele ucrainean, care se află de mai mult timp într-un schimb de replici cu liderul de la Budapesta.

Noul schimb de replici a avut loc după ce, joi, Orban i-a transmis lui Zelenski că „statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate” în procesul de aderare.