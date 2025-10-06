Ursula von der Leyen, la un pas de demitere. Noi moțiuni de cenzură împotriva sa

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, urmează să fie din nou vizată de o tentativă de destituire – a doua în mai puțin de trei luni, potrivit Reuters. Grupurile politice de extremă dreapta și extremă stângă din Parlamentul European intenționează să depună în această săptămână moțiuni de cenzură împotriva sa.

Luni, formațiunile politice de extremă dreaptă și stângă din Franța vor depune moțiunile de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene. Inițiativele sunt conduse de Jordan Bardella, liderul Rassemblement National (RN), și Manon Aubry, reprezentanta partidului La France Insoumise (LFI).

Ulterior, Ursula von der Leyen va susține un discurs de răspuns, urmat de intervențiile liderilor tuturor grupurilor politice din Parlamentul European.

Votul privind moțiunile de cenzură este programat pentru joi.

Chiar dacă șansele ca Ursula von der Leyen să fie demisă sunt minime, întrucât este nevoie de o majoritate de două treimi pentru ca moțiunile să treacă, demersul ar putea scoate la iveală nemulțumiri tot mai mari față de modul în care aceasta conduce Comisia Europeană și ar putea crea tensiuni politice în Parlamentul European, instituție a cărei susținere este esențială pentru adoptarea viitoarelor acte legislative ale Uniunii Europene.

În luna iulie, Ursula von der Leyen a mai trecut printr-o încercare de demitere, după ce un grup de europarlamentari de extremă dreapta — moțiune inițiată de eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea — a depus o moțiune de cenzură, respinsă fără dificultate. Totuși, alegerile europene din 2024 au schimbat echilibrul de forțe, iar formațiunile din afara mainstreamului politic au descoperit că pot depune moțiuni cu ușurință, având în vedere că este nevoie doar de 72 de semnături, iar numărul eurodeputaților de extremă dreapta a depășit acum 100 de membri.

În tabăra stângii, demersul a fost sprijinit inclusiv de un europarlamentar din grupul Socialiștilor și Democraților, precum și de câțiva membri ai Verzilor. Cele două moțiuni propuse au direcții diferite: dreapta acuză politicile ecologice „eronate” și lipsa de acțiune în privința migrației ilegale, în timp ce stânga critică inacțiunea Uniunii Europene față de criza din Gaza.

Ambele tabere, însă, coincid în reproșurile legate de acordurile comerciale promovate de Comisie — considerând că pactul tarifar cu Statele Unite este dezechilibrat, iar acordul UE-Mercosur ar reprezenta „o amenințare directă la adresa agricultorilor și a mediului”. Aceste acorduri urmează să fie supuse votului Parlamentului European în lunile următoare, iar rezultatul rămâne, pentru moment, incert.