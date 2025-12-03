Ungaria și Slovacia merg în instanță și contestă boicotul UE asupra Rusiei

Ungaria și Slovacia se opun planului Uniunii Europene de interzicere a importurilor de petrol și de gaze din Rusia. Cele două țări fac front comun în acest demers, conform unui anunț venit de la Budapesta, după cum notează EFE.

Contestația va fi depusă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Ungurii și slovacii au spus că este vorba despre un plan dictat și inacceptabil al Bruxelles-ului, care încalcă tratatele UE şi ameninţă securitatea energetică naţională.

„De îndată ce planul va fi aprobat în forma sa finală, îl vom contesta imediat la Curtea de Justiţie a UE”, a declarat presei, la Bruxelles, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto. De asemenea, el a mai precizat că Slovacia se va alătura țării sale în acest demers.

Cele două ţări depind în mare măsură de importurile de energie din Rusia şi se opun întreruperii aprovizionării, argumentând că situaţia lor geografică de ţări fără ieşire la mare nu le oferă rute alternative viabile, întrucât cele care ar exista nu au capacitate suficientă şi sunt mai costisitoare.

Ideea interzicerii importurilor energetice ce provin din Rusia, impulsionată de Comisia Europeană, este „un dictat inacceptabil” şi respectarea unei asemenea decizii politice şi ideologice este imposibilă, a mai adăugat ministrul de la Budapesta.

Pe lângă faptul că această măsură va atrage după sine o creştere dramatică a preţurilor, decizia contravine complet tratatelor UE, conform cărora aprovizionarea cu energie este o prerogativă naţională a statelor membre, a spus demnitarul maghiar.

Peter Szijjarto a criticat şi stratagema folosită de Bruxelles pentru a neutraliza veto-ul ţării sale împotriva acestei măsuri în Consiliul UE, unde va fi tratată ca o simplă măsură comercială, astfel încât să poată fi adoptată prin majoritate calificată, în locul unanimităţii.

Comisia Europeană urmează să prezinte o propunere legislativă pe această temă la începutul anului viitor, după ce negociatorii Consiliului UE (statele membre) şi ai Parlamentului European (PE) au convenit miercuri ca statele UE să sisteze complet importurile de gaze naturale din Rusia cel mai târziu la sfârşitul lunii octombrie 2027, iar la sfârşitul aceluiaşi an să înceteze de asemenea complet importurile de petrol rusesc, în timp ce importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia vor trebuie oprite chiar mai devreme, până cel târziu la sfârşitul anului 2026.