International Livrările de petrol către Ungaria, blocate după un atac ucrainean. Ministrul ungar de Externe: Acesta nu este războiul nostru







Livrările de petrol către Ungaria au fost oprite după un atac ucrainean asupra unui post de pe oleoductul care alimentează țara, a anunțat luni, pe X, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, citat de AFP.

„Ucraina a atacat din nou conducta de petrol care duce spre Ungaria, întrerupând aprovizionarea. Acest ultim atac împotriva securității noastre energetice este scandalos și inacceptabil!”, a scris acesta, pe X.

Ministrul ungar de externe a anunțat că a discutat cu adjunctul ministrului rus al Energiei, Pavel Sorokin, iar oficialul rus i-a spus că echipe de experți lucrează la repararea postului. Totuși, data reluării livrărilor nu este încă stabilită, a menționat șeful diplomației ungare.

Peter Szijjarto a declarat că, de trei ani și jumătate, Bruxelles și Kiev încearcă să implice Ungaria în războiul din Ucraina și că atacurile repetate ale Ucrainei asupra aprovizionării energetice urmăresc acest obiectiv.

„Vreau să fiu clar: acesta nu este războiul nostru. Nu avem nimic de-a face cu el și, atâta timp cât noi suntem la putere, Ungaria va rămâne în afara lui”, a mai scris acesta.

El a subliniat că energia electrică din Ungaria are o importanță decisivă pentru alimentarea Ucrainei. „În final, un memento pentru factorii de decizie din Ucraina: energia electrică din Ungaria joacă un rol vital în alimentarea țării dumneavoastră”.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, nu a confirmat și nici nu a respins acuzațiile privind atacul, însă a transmis pe X că Ungaria ar trebui să își trimită plângerile la Moscova, nu la Kiev.

„Peter, Rusia, nu Ucraina, a pornit acest război și refuză să îi pună capăt. Ungariei i s-a spus de ani de zile că Moscova nu este un partener de încredere. În ciuda acestui fapt, Ungaria a depus toate efoturile pentru a menține relația cu Rusia.”, a scris Sîbiha.

La răspunul ministrului ucrainean de Externe, Peter Szijjarto a scris: „Adevărul este că Ucraina a atacat conducta care furnizează petrol Ungariei”.

The fact is that Ukraine attacked the pipeline which delivers oil to Hungary. https://t.co/YrbO1qFViJ — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 18, 2025

Ungaria își asigură cea mai mare parte a petrolului brut prin conducta Drujba, care trece prin Belarus și Ucraina și alimentează atât Ungaria, cât și Slovacia.

Spre deosebire de multe state din Uniunea Europeană, Budapesta a continuat să mențină relații politice și comerciale apropiate cu Rusia și a rămas dependentă de energia rusească după invazia Ucrainei din februarie 2022.

Ministrul ungar de Externe a afirmat anul trecut că conducta Drujba va rămâne principala rută de import a Ungariei pentru țiței.