International Ministrul ucrainean de Externe, atac direct la Rusia: Nu trebuie să fie recompensată







Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a transmis un mesaj ferm comunității internaționale, afirmând că Moscova nu trebuie să primească niciun fel de recompensă pentru declanșarea războiului din Ucraina.

Poziția sa vine la scurt timp după ce președintele Volodimir Zelenski a reiterat că Ucraina nu va renunța la teritoriile ocupate de forțele ruse. Mesajul a fost formulat în urma unor afirmații ale fostului președinte american Donald Trump, care a sugerat că pacea cu Rusia ar putea implica „condiții teritoriale”.

„Ucrainenii au dreptul la o pace justă, întemeiată pe dreptul internațional, respectarea integrității teritoriale și a frontierelor recunoscute prin Constituția noastră”, a subliniat Sibiha.

Diplomatul ucrainean a acuzat Rusia că își continuă campania de violență împotriva populației civile și că nu respectă niciun termen-limită propus în negocierile internaționale.

Potrivit acestuia, Moscova nu a demonstrat până acum interes real pentru încetarea ostilităților, în pofida eforturilor Statelor Unite și a deschiderii manifestate de Ucraina în direcția unei păci echitabile.

„Suntem în continuare dispuși la un dialog real și la soluții negociate împreună cu Ucraina, nu impuse de alții”, a adăugat ministrul.

Declarațiile sale au apărut în spațiul public în timp ce se anunță o întâlnire de mare profil între Donald Trump și Vladimir Putin, programată pentru 15 august, în Alaska. Aceasta ar fi prima reuniune directă dintre cei doi lideri de la începutul războiului, în urmă cu trei ani și jumătate.

Trump, care a promis în repetate rânduri că ar putea încheia conflictul „în 24 de ore” dacă ar reveni la Casa Albă, a afirmat vineri că soluția ar putea include „schimburi de teritorii în beneficiul tuturor”, fără a furniza detalii suplimentare.

Aceste comentarii au fost întâmpinate cu critici imediate la Kiev. Președintele Zelenski a respins categoric orice scenariu care ar presupune cedarea de teritorii, argumentând că un astfel de precedent ar încuraja noi acte de agresiune și ar submina principiile fundamentale ale ordinii internaționale.

Pe fondul acestor discuții, autoritățile ucrainene transmit un mesaj unitar: pacea trebuie obținută fără compromisuri teritoriale, iar Rusia trebuie să suporte consecințele acțiunilor sale, nu să beneficieze de avantaje în urma lor, potrivit BBC.