Un obiect de la bordul ISS a stârnit mii de speculații online. Ce sunt, de fapt, tentaculele cu care era dotat

O imagine cu un obiect cu tentacule, prezentată de astronauții NASA la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), a stârnit curiozitate și speculații online. Imaginea, care pare să înfățișeze o formă ciudată, a fost explicată ulterior de astronauți, informează unilad.com.

Mai exact, o fotografie cu un obiect bizar, acoperit de protuberanțe asemănătoare tentaculelor, a stârnit agitație în mediul online, unii internauți comparându-l cu creaturile din filmul horror clasic Aliens. Însă realitatea este mult mai puțin înfricoșătoare decât pare.

Imaginea, distribuită pe X de astronautul NASA Don Pettit, a atras imediat atenția și a generat reacții de surpriză și amuzament. Obiectul mov, neregulat, denumit Spudnik-1, are o formă neobișnuită, cu muguri ce ies la suprafață, asemănători tentaculelor.

Mulți utilizatori de pe rețelele sociale au mărturisit că imaginea i-a derutat. „Am crezut sincer că este un fel de eclozarea ouălor”, a scris unul dintre comentatori. Altul a glumit: „Cumva, îl face să pară un extraterestru. E timpul să readucem carantina”.

În realitate, Spudnik-1 nu este altceva decât un cartof cultivat la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), demonstrând că aparențele pot fi, uneori, înșelătoare. De ce să cultivi ceva atât de neobișnuit pe orbită? Pentru astronautul și pasionatului de horticultură Chris Pettit, răspunsul este simplu: pasiune și cercetare. El a fost cel care a adus cartofii pe Stația Spațială Internațională.

„Este un cartof mov timpuriu, echipat cu un cârlig Velcro pentru a-l fixa în terariul meu improvizat cu lumină de creștere”, a explicat Pettit. „Am dus cartofii în Expediția 72 pentru grădina mea spațială, o activitate pe care o fac în timpul liber.”

Deși cartofii nu sunt printre cele mai eficiente culturi în privința raportului dintre nutriția comestibilă și masa totală a plantei, inclusiv rădăcinile, Pettit amintește de valoarea lor culturală. Cartofii au fost un element central în romanul „Marțianul” și în ecranizarea sa din 2015, cu Matt Damon în rol principal.

NASA explorează de mult timp cultivarea plantelor în spațiu, nu doar ca experiment, ci ca pregătire pentru misiunile viitoare. Specialiștii avertizează că fructele și legumele proaspete vor fi vitale pentru astronauții aflați pe trasee de lungă durată, deoarece vitaminele din alimentele preambalate se degradează în timp, punând în pericol o dietă echilibrată pe termen lung.

Lipsa gravitației face ca apa să nu circule normal și să formeze bule în jurul rădăcinilor, ceea ce impune sisteme de creștere atent controlate, capabile să mențină echilibrul între aer, nutrienți și umiditate.

Pentru a răspunde acestor dificultăți, NASA a creat „grădini spațiale” inovatoare, dotate cu iluminare LED și capsule de creștere asemănătoare pernelor, care permit astronauților să cultive salată, kale sau chiar flori la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Pe lângă aportul nutritiv, aceste grădini au și un rol psihologic important. Astronauții au declarat că îngrijirea plantelor le îmbunătățește starea de spirit și le oferă o legătură reconfortantă cu Pământul în timpul misiunilor de lungă durată.