Stația Spațială Internațională a revenit la capacitate maximă, după sosirea a patru noi astronauți

Stația Spațială Internațională a revenit la capacitate maximă, după sosirea a patru noi astronauți
Echipajul de pe Stația Spațială Internațională este din nou în formulă completă, după ce o parte a echipei s-a retras anterior din motive medicale. Patru noi astronauți au ajuns la bord, transportați de SpaceX, potrivit The Guardian.

Stația Spațială Internațională, din nou la capacitate maximă

Stația Spațială Internațională (ISS) a revenit la capacitate maximă, după ce sâmbătă patru noi astronauți au sosit pentru a-i înlocui pe colegii care au părăsit stația anterior din motive de sănătate.

SpaceX i-a transportat pe astronauții americani, francezi și ruși la Stația Spațială Internațională, la o zi după lansarea de la Cape Canaveral.

Jessica Meir și Jack Hathaway, din partea NASA, Sophie Adenot din Franța și Andrei Fedyaev din Rusia vor rămâne la ISS pentru o misiune estimată la opt-nouă luni.

Misiunea inițială, întreruptă din motive medicale

Sosirea celor patru noi astronauți are loc după ce, în luna ianuarie, o parte a echipajului aflat pe Stația Spațială Internațională a părăsit stația din motive medicale, înainte de termenul stabilit.

Cei patru noi astronauți trimiși pe ISS

Cei patru noi astronauți trimiși pe ISS. Sursa foto: nasa.gov

După această decizie, la Stația Spațială au rămas doar trei membri ai echipajului, un american și doi ruși, iar NASA a suspendat ieșirile în spațiu și a redus activitățile de cercetare.

NASA nu a făcut public numele astronautului care s-a îmbolnăvit pe orbită pe 7 ianuarie și nici nu a oferit detalii despre situație, invocând confidențialitatea medicală. Este pentru prima dată după mai multe decenii când o misiune este întreruptă din cauza unei probleme medicale apărute în spațiu.

Mesajul transmis de Emmanuel Macron

Sophie Adenot, pilot de elicopter militar, este a doua femeie din Franța care a vizitat spațiul. Jack Hathaway este căpitan în marina americană.

Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat sprijinul față de Sophie Adenot, într-o postare pe rețelele sociale: „În spațiu, la fel ca pe Pământ, doar unindu-ne forțele putem realiza lucruri extraordinare”.

