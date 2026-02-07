Un bărbat s-a întors din morți după ce a petrecut 48 de ore în lada frigorifică a morgii

Sipho William Mdletshe, declarat inițial decedat în urma unui accident rutier grav, a surprins personalul morgii după ce, la numai 48 de ore, a cerut să fie eliberat din congelatorul în care fusese plasat. Incidentul incredibil a stârnit șoc și uimire în rândul celor implicați în procesul post-mortem, informează Mirror.

O tânără viitoare mireasă a trecut prin momente de groază după ce logodnicul ei, implicat într-un accident rutier mortal, a supraviețuit în mod miraculos. Sipho William Mdletshe, declarat mort după coliziunea devastatoare, a fost găsit viu la doar 48 de ore după ce fusese plasat în lada frigorifică a morgii.

Originar din Sebokeng, la sud de Johannesburg, Mdletshe, în vârstă de 20 de ani, fusese transportat imediat la morgă și introdus în camera frigorifică conform procedurilor standard. Totul părea pierdut, până când personalul a auzit zgomote ciudate provenind dintr-unul dintre compartimentele de oțel.

Când sertarul a fost deschis, angajații au rămas șocați să-l găsească respirând și cerând ajutor. Surpriza și ușurarea au fost enorme: tânărul își revenise și reușise să-și dea seama de situația critică, strigând pentru a fi salvat. Actul său disperat i-a salvat viața, transformând o tragedie aparentă într-o poveste incredibilă de supraviețuire.

Coșmarul nu s-a încheiat nici după aparenta tragedie pentru Mdletshe, relatează Unilad. După accident, când a încercat să se reunească cu logodnica sa, care suferise răni ușoare, aceasta s-a retras îngrozită, convinsă că întâlnirea era supranaturală, având în vedere vestea despre moartea sa. Femeia chiar suspecta că avea de-a face cu un cadavru care revenise de dincolo de mormânt.

O poveste similară din trecut o implică pe Essie Dunbar, care a fost declarată moartă la doar 30 de ani, în urma unei crize de epilepsie. Înmormântarea sa a fost organizată rapid în Carolina de Sud, iar sicriul a fost depus la doi metri adâncime. Când sora ei a ajuns târziu și a cerut să-și ia rămas-bun, ceea ce a urmat a șocat pe toată lumea: Essie era vie.

Preoții care asistau la ceremonie au fost copleșiți de panică, iar unul dintre ei și-a fracturat coastele, conform cărții „Buried Alive”. Rudele, convinse că asistă la o scenă supranaturală, au fugit, în timp ce femeia înviată s-a ridicat din sicriu și a încercat să le urmărească. Ulterior, Essie și-a continuat viața într-o rutină obișnuită, lucrând câmpurile de bumbac și păstrându-și independența.

Fenomenul „reîntoarcerii din morți” continuă să surprindă chiar și în zilele noastre. Recent, o femeie declarată decedată într-un spital din Palma, Mallorca, era transportată spre propria înmormântare, când personalul casei funerare a observat că încă respira și își mișca degetele.

Echipa de urgență a intervenit rapid, readucând-o la Spitalul Juan March de Bunyola pentru îngrijiri medicale. Astfel de cazuri continuă să fascineze și să alarmeze, demonstrând cât de fragilă poate fi linia dintre viață și moarte.