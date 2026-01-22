Moarte violentă în Caraș-Severin. O bătrână a fost sfâșiată de un câine în curtea casei

O femeie de 75 de ani din localitatea Brebu, județul Caraș-Severin, a fost găsită moartă în curtea casei sale, iar primele indicii arată că ar fi fost atacată de un câine. Oamenii legii au observat pe corpul victimei mai multe leziuni, care par a fi fost provocate de mușcături. Potrivit IPJ Caraş-Severin, trupul neînsuflețit al bătrânei a fost găsit într-o anexă.

Tragedia a avut loc miercuri.

„La data de 21 ianuarie 2026, în jurul orei 11.07, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 75 de ani a fost găsită decedată în curtea unui imobil din localitatea Brebu, existând posibilitatea să fi fost muşcată de câine. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului şi au găsit femeia căzută într-o anexă a curţii, în stare de inconştienţă, prezentând leziuni pe suprafaţa corpului”, a transmis, joi, IPJ Caraş-Severin.

La fața locului a intervenit și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin, care a constatat decesul femeii.

Cercetările sunt în desfășurare, polițiștii încercând să stabilească împrejurările în care a avut loc atacul animalului. Ancheta este coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița, sub aspectul uciderii din culpă.

În septembrie 2025, o femeie de 70 de ani din Zorlențu Mare, județul Caraș-Severin, și-a pierdut viața după ce a fost atacată și mușcată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully, în timp ce se afla în grădina locuinței.

La fața locului a intervenit de urgență un elicopter SMURD, iar echipajul medical a încercat manevre de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, femeia a fost declarată moartă, conform Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin.

Câinele a fost tranchilizat și ulterior eutanasiat.

De asemenea, în luna noiembrie,o femeie de 85 de ani a fost găsită moartă, sfârtecată de animale, într-o zonă rar frecventată de localnici.

Potrivit vecinilor, bătrâna se întorcea de la biserica din satul Plopi și se îndrepta spre o rudă. În încercarea de a ajunge mai repede, victima a ales o scurtătură. Sătenii spun că femeia avea un băț în mână și o sacoșă cu mâncare în momentul în care a intrat în zona cu vegetație. Cadavrul a fost descoperit de un localnic.