Social Incident grav la Galați. O tânără a fost rănită de un câine Amstaff







O tânără din Galați a ajuns la spital, vineri seara, după ce a fost atacată de un câine din rasa Amstaff, lăsat nesupravegheat pe strada Brăilei. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 22:30, atunci când victima își plimba propriul câine de talie mică. Animalul agresiv a sărit asupra femeii și a rănit-o în zona abdomenului.

La fața locului au ajuns imediat echipaje de Poliție și Jandarmerie, care au reușit să imobilizeze câinele folosind un dispozitiv special de capturare de tip laț.

„Un câine aparținând unei rase periculoase, lăsat nesupravegheat, a devenit agresiv și a rănit o femeie”, au transmis reprezentanții IPJ Galați.

Tânăra de 26 de ani a fost transportată de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Din primele evaluări, rana provocată a fost superficială, însă medicii au decis să o monitorizeze pentru a exclude eventuale complicații.

La intervenție au participat și polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor. Aceștia au stabilit rapid cine este proprietarul câinelui: un tânăr de 20 de ani din Galați.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu 15.000 de lei pentru nerespectarea legislației privind deținerea câinilor periculoși sau agresivi. În paralel, a fost deschis și un dosar penal sub acuzația de „neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane”.

Potrivit poliției, victima nu a fost atacată în timp ce provoca animalul sau încerca să interacționeze cu el, ci în timpul unei plimbări obișnuite. Surse apropiate anchetei susțin că Amstafful ar fi scăpat de sub supravegherea proprietarului cu puțin timp înainte de incident.

În urma cazului, autoritățile reamintesc obligațiile legale pe care le au deținătorii câinilor din rase considerate periculoase. Aceștia trebuie să îi țină permanent sub control, să îi plimbe cu lesă și botniță și să evite orice situație care ar putea pune în pericol persoane sau alte animale.

Ancheta este în desfășurare, iar câinele a fost capturat și plasat sub supravegherea specialiștilor, urmând să fie stabilite măsuri suplimentare în funcție de rezultatele cercetărilor.