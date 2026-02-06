Cel mai controversat lider ucrainean, capabil de orice. Evenimentul Istoric Nr. 95

Revista Evenimentul Istoric Nr.95 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Stepan Bandera este, fără îndoială, cel mai discutat personaj din istoria contemporană a Ucrainei. Pentru unii este un simbol al luptei pentru independență, pentru alții o figură întunecată a celui de-al Doilea Război Mondial. Povestea sa rămâne un subiect intens dezbătut în întreaga Europă. Istoria sa personală și cea a mișcării pe care a condus-o l-au făcut cea mai controversată figură a istoriei contemporane a Ucrainei.

Născut la 1 ianaurie 1909, Stepan Bandera l-a sprijinut necondiționat pe Hitler. A comis atrocități contra evreilor, ucigând peste 400 000 evrei galițieni după împărțirea Poloniei între URSS și Germania și după ce Germania a ocupat Ucraina sovietică în 1941. Ura lui Bandera mergea și spre ruși și spre polonezi.

Simon Petliura (născut la 22 mai 1879) încercase să emancipeze Ucraina de sub țarism în perioada 1917-1922, reușind să asigure independența Ucrainei în perioada 1917-1919, dar nereușind să evite ocuparea Ucrainei de către bolșevici. Din 1920 până în 1921, ajutat de polonezi, a câștigat pe front, dar Polonia a preferat să facă pace cu Rusia sovietică, Pacea de la Riga din 1921 împîrțind Ucraina. Spre deosebire de Bandera, Petliura a avut legături strânse cu polonezii care îl recunoscuseră ca lider ucrainean. Petliura a fost adăpostit de polonezi care i-au permis să fugă în Vest, unde a fost asasinat în 26 mai 1926, de un evreu născut în Basarabia care îi reproșa uciderea într-un pogrom a 15 dintre membrii familei sale.

Bandera și Petliura au avut în comun faptul că îi persecutau pe evrei, considerându-i ca „nepotriviți” în arhitectura Ucrainei așa cum o vedeau fiecare dintre ei. Fără îndoială, șansele independenței în vremea lui Petliura pentru Ucraina au fost mult mai mari decât au fost cele ale lui Bandera. Sovieticii în Al Doilea Război Mondial erau net superiori ca forță, bolșevicilor Rusiei Sovietice în Războiul Civil din 1917-1922.

Bandera a înțeles că a susține Germania nazistă nu mai era o opțiune după Kursk 1943. A încercat să se reabiliteze în ochii evreilor, deși gardienii ucraineni din lagărele de concetrare erau considerați de evrei mult mai cruzi chiar și decât criminalii din SS. Atunci când evreii au evadat din Sobibor, au avut grijă să dea startul acțiunii când nu erau gardieni ucraineni de serviciu, știind că duritatea ripostei SS ar fi fost puțin mai redusă. Bandera s-a refugiat și el în Vest, murind pe 15 octombrie 1959, la Munchen, otrăvit cu cianură.

