Un fost deputat UDMR a murit într-un accident rutier. A intrat frontal într-un autoturism

Kovacs Zoltan, fost primar al orașului Valea lui Mihai și fost deputat UDMR, a murit, luni, la vârsta de 72 de ani, în urma unui grav accident rutier produs pe DN19, între localitățile Tarcea și Valea lui Mihai. „Transmit sincere condoleanțe familiei, celor apropiați și tuturor celor îndurerați”, a scris președintele UDMR, Kelemen Hunor, într-o postare pe Facebook.

Potrivit IPJ Bihor, accidentul a fost semnalat în jurul orei 12:40, printr-un apel la 112. Din cercetările polițiștilor, a rezultat că Kovacs Zoltan a intrat pe sensul opus de circulație și a lovit frontal un autoturism condus regulamentar de un bărbat de 28 de ani, din comuna Tarcea.

Impactul a fost extrem de violent, iar autoturismul condus de fostul edil s-a răsturnat și a fost distrus aproape complet. Șoferul, care a rămas încarcerat, a fost găsit de echipajele de intervenție în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

Celălalt șofer a fost transportat la spital, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ, acesta nefiind sub influența alcoolului.

Ulterior, autoritățile au confirmat oficial că victima accidentului este Kovacs Zoltan, fost deputat al UDMR în legislatura 2000–2004 și fost primar al orașului Valea lui Mihai. El a condus administrația locală până în 2012, când a candidat ca independent pentru un nou mandat, fără succes.

De profesie inginer mecanic agricol, Kovacs Zoltan a avut o carieră publică îndelungată. De-a lungul anilor, a ocupat funcții de consilier local și consilier județean și a fost prim curator al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, fiind implicat activ în viața comunității maghiare din nordul județului Bihor.

După retragerea din politică, fostul edil s-a orientat către mediul privat, implicându-se în promovarea unei crame și a vinurilor locale și continuând să susțină economia zonei.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj de condoleanțe, în care a subliniat contribuția lui Kovacs Zoltan la viața publică și la reprezentarea comunității maghiare din Bihor.

„Pierderea oricărei persoane din comunitate este o durere pentru noi. Am fost profund întristat să aflu despre moartea lui Kovacs Zoltan, fost primar al orașului Valea lui Mihai și fost reprezentant al UDMR, în circumstanțe tragice. A făcut multe pentru comunitate și pentru maghiarii din Bihor. Transmit sincere condoleanțe familiei, celor apropiați și tuturor celor îndurerați”, a scris liderul UDMR.