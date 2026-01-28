Informații cutremurătoare după accidentul tragic în care au fost implicați suporterii lui PAOK. Șoferul ar fi fost drogat

Informații de ultimă oră, din ancheta accidentului petrecut ieri, în România, în urma căruia șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit. Conform surselor, în urma necropsiei făcute șoferului s-a constatat că acesta consumase droguri. Unul dintre pasageri i-ar fi dat conducătorului auto să tragă câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis, anunță Antena 3.

„Avem aceste informații, deocamdată, pe surse, pentru că ancheta este încă în curs. Primele analize arată că șoferul ar fi consumat o substanță interzisă. Vom vedea dacă, până la urma, această constatare va figura și în raportul oficial. expertiza oficiala acest pronostic va fi confirmat.

De asemenea, la examinarea vehiculului cu suporteri greci, în mare parte distrus, s-ar fi găsit două plicuri de substanțe suspecte care au fost trimise pentru analize de specialitate”, a anunțat sursa citată.

De asemenea, în autovehiculul distrus în proporție de 90% ar fi fost găsite substanțe interzise și vodcă.

Conform supraviețuitorilor, volanul mașinii s-ar fi blocat, iar șoferul nu ar mai fi putut să revină pe banda sa, după o depășire. Astfel s-a produs impactul frontal cu un TIR.

Poliţia Timiş a deschis dosar pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Dorel Săndesc, a declarat miercuri că starea celor trei tineri greci răniţi, care au supravieţuit accidentului și au fost aduși aici, este stabilă.

Sicriele cu trupurile celor care și-au pierdut viața urmează să ajungă în Grecia cu o aeronavă militară trimisă de guvernul de la Atena.

„E într-adevăr o tragedie imensă. Probabil că în România nu s-a percepe la fel ca aici. Să știi că PAOK e ceva special, toți cei care susțin echipa se consideră o familie imensă. Când apar astfel de situații, se resimte enorm, se trăiește la cote maxime, tristețea e imensă”, a spus Răzvab Lucescu, antrenorul lui PAOK, la Digi Sport.