Metodă ingenioasă anti-fumat: ușile devin transparente când aprinzi o țigară

La un centru comercial din China, ușile au fost concepute astfel încât să devină transparente atunci când cineva aprinde un țigară în interior. Efectul vizual nu doar că atrage atenția asupra comportamentului, dar funcționează și ca un mecanism subtil de descurajare a fumatului în locurile unde acesta este interzis.

Un centru comercial din Shenzhen folosește uși transparente pentru a descuraja fumatul în toalete. Mai exact, la Centrul Internațional Shuibei din districtul Luohu, bărbații care intră în toalete descoperă un avertisment neobișnuit: „Fumatul face sticla transparentă”.

Această măsură face parte dintr-un experiment neconvențional al centrului comercial, menit să combată fumatul în spațiile interioare. După mai multe încercări nereușite de a descuraja acest obicei, conducerea a instalat uși speciale care devin transparente atunci când detectează fum, expunând astfel persoana din interior.

Un purtător de cuvânt al centrului comercial a explicat că anterior erau aplicate amenzi sau chiar interdicții temporare pentru cei prinși fumând. „Am decis să încercăm o abordare diferită: să descurajăm acest comportament printr-o expunere publică a celor care încalcă regulile”, a declarat reprezentantul.

„Rezistă tentației de a fuma, dacă nu vrei să devii faimos pe internet!”, avertizează un afiș din baia Centrului Internațional Shuibei. Mesajul are scopul de a-i descuraja pe cei care încalcă legea, sugerând că acțiunile lor ar putea fi surprinse în momentele cele mai vulnerabile și apoi distribuite online.

Toaletele au fost recent dotate cu uși prevăzute cu ferestre dreptunghiulare dintr-un tip special de sticlă tratată cu halogenură de argint, care este în mod normal mată pentru a asigura intimitatea. Totuși, sistemul include un senzor care detectează fumul de țigară și căldura din cabină. În momentul în care aceste elemente sunt prezente, sticla se transformă instantaneu din mată în transparentă.

În plus, imediat ce se declanșează alerta, un mesaj sonor puternic reamintește regulile: „Conform Ordonanței privind prevenirea fumului de fum pasiv, acesta este un loc public unde fumatul este interzis. Pentru sănătatea dumneavoastră și a celor din jur, vă rugăm să nu fumați aici”.

Inițiativa inedită împotriva fumatului a stârnit recent vii discuții pe rețelele sociale din China. Noua măsură, implementată în toaletele centrului comercial din Shenzen, urmărește să descurajeze fumatul în baie, o practică aparent foarte răspândită în țara asiatică.

„Pare că în sfârșit avem o metodă eficientă pentru a combate fumatul”, a comentat un utilizator online. Altcineva a remarcat: „Fumatul în toaletele bărbaților este aproape omniprezent. Nu e neobișnuit să intri și să te simți copleșit de fum. Mi se pare o idee excelentă.”

Totuși, nu toți s-au arătat convinși. Unii internauți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibile defecțiuni sau manipulări ale sistemului. „Dacă suflu fum pe sub ușă sau printr-o deschizătură, va mai funcționa la fel?”, a întrebat un utilizator, în timp ce altul s-a întrebat dacă dispozitivul reacționează la parfumuri sau alți compuși volatili.

Momentan, ușile inteligente se află în faza de testare. Dacă feedback-ul publicului va fi pozitiv, acestea ar putea deveni o prezență permanentă în centrul comercial din Shenzen.