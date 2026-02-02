Valea Oltului, complet blocată din cauza unui accident. Două TIR-uri, implicate

Un accident rutier a blocat traficul pe DN 7CC – Centura Călimănești, după ce două autocamioane s-au tamponat. Nu au fost înregistrate victime, potrivit IPJ Vâlcea.

La această oră, circulația este blocată pe ambele sensuri de mers.

„În urma tamponării nu au rezultat victime, însă traficul rutier este blocat. La fața locului se află polițiștii Serviciului Rutier, care desfășoară activități pentru fluidizarea circulației și stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului”, informează IPJ Vâlcea.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea îi sfătuiește pe șoferi să fie atenți la volan, să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor și, atunci când se poate, să aleagă drumuri ocolitoare până când traficul se va desfășura din nou normal.

Un alt accident rutier a avut loc luni dimineață pe Drumul Național 1D, în satul Bărăitaru, comuna Drăgănești, aproape de localitatea Albești și de intersecția cu DJ100B. Evenimentul s-a soldat cu decesul unei persoane.

Potrivit ISU Prahova, în accident au fost implicate două autocamioane și un autoturism, în care se aflau trei persoane. La fața locului au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Mizil și Garda de Intervenție Urlați.

„Șoferul autoturismului, un bărbat cu vârsta cuprinsă între 45 și 50 de ani, a fost extras dintre fiarele contorsionate în stare de inconștiență și predat echipajelor medicale”, au anunțat reprezentanții ISU Prahova.

Luni dimineață, un microbuz și o autospecială de deszăpezire s-au ciocnit pe DN 6, în apropierea localității Lunca Banului din Mehedinți. Cinci persoane au fost transportate la spital cu răni ușoare, conform Agerpres.

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române a anunțat că traficul pe DN 6, între Drobeta-Turnu Severin și Filiași, se desfășoară alternativ, sub dirijarea polițiștilor. Măsura a fost luată în apropierea localității Lunca Banului, județul Mehedinți.