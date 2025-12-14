Ultima zi de vânătoare a lui Ceaușescu, la doar câteva zile de Revoluție

Ultima vânătoare a lui Nicolae Ceaușescu a fost pe 10 decembrie 1989! Pe 10 decembrie 1989, autoritățile de la Timișoara au închis „talciocul sârbesc” din zona Mehala. În acea duminică, timișorenii au văzut că locul de unde obișnuiau să facă toate cumpărăturile pentru Crăciun, care nu se serba decât în secret sau de Anul Nou. Erau acolo comercianți sârbi care veneau cu mărfuri occidentale, aduse de sârbii care puteau circula liber în Vest. Se cumpărau: îmbrăcăminte, țigări, cafea, dulciuri, casete video, plăci de pick-up, casetofoane de calitate occidentală.

Starea de nemulțumire s-a accentuat în Timișoara, iar evacuarea pastorului Tokes pe 16 decembrie 1989 n-a făcut decât să pună gaz pe foc. Oamenii care au ales pe 17 decembrie 1989, să meargă spre Mehala, prin Piața Sfânta Maria, sperând la redeschiderea talciocului. Numai că tramvaiele opreau la Piața Sfânta Maria, acolo unde mulțimea protesta contra evacuării lui Tokes. Pur și simplu, autoritățile au provocat adunarea oamenilor în piață.

10 decembrie 1989, ca și în acest an, 2023, a picat într-o duminică. Nicolae Ceaușescu a ales să vâneze nu departe de București. Din 2100 fonduri naționale de vânătoare, 350 erau strict pentru cel mai iubit fiu al poporului. Din astea, cel mai des, mergea cam în 122. Ultima vânătoare a avut loc pe raza Ocolului Silvic Ghimpați, în Pădurea Ogarca.

De la București, cei aproape 41 de km până la Ghimpați, un om obișnuit îi face într-o oră, O coloană oficială, în maxim 20 de minute pe vreme bună. A fost o vânătoare de fazani, ultima din viața lui Ceaușescu. Era o vreme de toamnă însorită, acum 34 de ani în decembrie, A nins târziu, chiar în seara de Crăciun, după execuția lui Ceaușescu la Târgoviște.

Vasile Crișan, maestrul de vânătoare al lui Ceaușescu își amintea în cartea sa că Gheorghe Oprea, Constantin Dăscălescu, Emil Bobu și, evident, Ceaușescu au ajuns la ora 10.00 la fondul de vânătoare.

Încadrat de Bobu la Stânga și Dăscălescu la dreapta, Ceaușescu a venit cu faimoasele sale carabine cu lunetă Purdey. Trăgea numai cu cartușe negre Rottweiler. Evident, standul său era cel mai bun și gonacii știau unde să trimită fazanii. Ceaușescu nu respecta nimic din regulile de vânătoare, La capre negre, făcuse un drum special, o minune a tehnicii să poată vâna din mașina de teren iar pentru cele de pe creste, vâna direct din telecabinele dinspre stațiunile montane.

Vasile Crișan a spus că doar în jurul lui Ceaușescu, era negru de cartușe. Obosea, iar lua arma încărcată, apoi pe cealaltă. Era cadaveric aproape, doar ochii îi luceau sălbatic exact ca în 1965 când preluase șefia partidului. Se temea de cei din jur și mai că n-ar fi tras și în ei. De obicei, urmau agape, consum de carne, băutură, lăutari.

Ceaușescu a privit absent cum, după fiecare repriză de goană și tragere, fazanii doborâți ajungeau la picioarele sale. De obicei, asista bând ceva cald, cum fazanii sau vânatul în general erau duse la căruțe, numai că acum, dintr-o dată, fără să mai salute personalul organizator, Ceaușescu i-a luat pe delegați și a plecat spre București.

Peste 12 zile, urma să piardă puterea și peste alte 3, el era ținta unor trăgători cu AKM-urile.