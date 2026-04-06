Tribunalul București a revocat măsurile preventive dispuse împotriva fraților Tate

Tribunalul București a revocat, luni, printr-o hotărâre, toate măsurile preventive dispuse împotriva lui Andrew și Tristan Tate. Cei doi au scăpat astfel de restricțiile impuse într-unul dintre cele două dosare deschise în România.

Judecătorii de la Tribunalul București au luat decizia luni, în dosarul care durează de peste patru ani și în care britanicii se aflau sub control judiciar. Tribunalul București a admis plângerea depusă de avocații acestora și a considerat că măsurile nu mai sunt justificate în acest moment și în acest context.

„Această decizie vine în continuarea unui moment juridic esențial anterior, când rechizitoriul a fost respins din cauza unor vicii grave de procedură și a unor probleme în administrarea probelor. Hotărârea de astăzi consolidează această evoluție, întărind ideea că dosarul, așa cum a fost construit de acuzare, a fost compromis fundamental încă de la început”, a afirmat avocatul fraților Tate, Eugen Vidineac, pentru Libertatea.

După decizia luată luni, statul român va plăti costurile judiciare.

„Această decizie confirmă ceea ce am susținut constant încă de la început. Dosarul a fost construit pe proceduri profund viciate și pe probe discutabile. Respingerea anterioară a rechizitoriului nu a fost un incident izolat, ci reflectă probleme sistemice în modul în care a fost gestionată această cauză. Hotărârea de astăzi restabilește un principiu fundamental: libertatea nu poate fi restrânsă fără temei juridic solid. După aproape patru ani, instanțele încep să corecteze ceea ce nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”, a spus avocatul.

Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în 2022 de DIICOT, fiind acuzați de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Cei doi au trecut prin mai multe procese în România și au stat trei luni în arest preventiv. În martie 2023, au fost plasați în arest la domiciliu, iar în iunie 2023 au fost trimiși în judecată alături de doi complici.

În noiembrie 2024, instanța a trimis la DIICOT dosarul în care frații Tate erau acuzați de trafic de persoane și viol, pentru rectificarea rechizitoriului. În august 2024, Tristan Tate a fost plasat sub control judiciar, iar Andrew Tate în ianuarie 2025.

Pe data de 27 februarie 2025, cei doi au plecat în SUA, deși se aflau sub control judiciar. DIICOT a anunțat că le-a fost eliminată obligația de a nu părăsi teritoriul României abia după ce informația a apărut pe surse în presă.