Spectacolul cătușelor. Kovesi îi răspunde lui Băsescu după criticile privind numirea sa la DNA

Fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a declarat că a auzit de mai multe ori de la fostul președinte Traian Băsescu că a greșit numind-o la conducerea DNA. „Eu l-am auzit de multe ori pe domnul președinte Băsescu, în ultimii ani cred că l-am auzit de câteva ori spunând că a făcut o greșeală că m-a numit la DNA. După aceea, cred că a spus în una din intervenții că a făcut o mare greșeală că m-a numit la DNA. Ce să facem, unii dintre noi rămânem în amintirea oamenilor pentru greșelile noastre mai mari sau mai mici”, a declarat Kovesi în podcastul Friendly Fire.

Kovesi a a mai spus că își respectă foștii colegi și a refuzat să ofere o evaluare a scăderii numărului de dosare instrumentate de DNA în ultimii ani, argumentând că nu poate aprecia condițiile de lucru ale procurorilor: „Credeți că procurorii din DNA, aceiași oameni cu care am lucrat ani de zile și care au făcut toate acele dosare, au fost lăsați să își facă treaba, au fost încurajați să își facă treaba, au avut tot ce le trebuie să își facă treaba?

Credeți că după ce au văzut toate acele achitări și după ce acești inculpați care au scăpat s-au dus și au dat în judecată statul român și statul român s-a îndreptat împotriva lor, mai au motivație să facă aceste dosare? Nu știu, haideți să-i întrebăm, haideți să facem o dezbatere și atunci o să declar”.

Ea a declarat că mulți dintre colegii săi cu experiență i-au spus că au părăsit sistemul pentru că nu au fost lăsați „să își facă cu adevărat treaba” și că se confruntă cu presiuni atunci când deschid dosare importante. „Sunt presiuni asupra lor și atunci când deschid dosare importante le sunt luate”.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că greșeala din mandatul său a fost spectacolul creat în jurul arestărilor de la DNA după numirea Laurei Codruța Kovesi: „A fost un parteneriat între Kovesi și presă care a asigurat un show total. Asta a creat o presiune pe instanțe legat de vinovăția sau nevinovăția oamenilor care erau trimiși la DNA, în general oameni politici. Aici a fost o greșeală și este responsabilitatea doamnei Kovesi pentru această greșeală care este reproșată și ei și mie și SRI-ului și la toată lumea”.