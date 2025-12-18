Kovesi, între DNA și SRI. Răspunsul dat de șefa Parchetului European

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, afirmă că a aflat din spațiul public despre vehicularea numelui său pentru mai multe funcții de rang înalt în statul român, însă subliniază că nu are cunoștință despre niciuna dintre aceste situații și că, în prezent, nu are un plan concret în acest sens. Kovesi spune că este onorată de faptul că oamenii au considerat-o calificată pentru asemenea poziții, dar insistă că prioritatea sa rămâne finalizarea mandatului actual.

Laura Codruța Kovesi a explicat că, în ultimul an, numele său a fost asociat, succesiv, cu mai multe funcții publice importante, de la cea de președinte al României și premier, până la judecător la Curtea Constituțională, ministru al Justiției, procuror general, procuror-șef al DNA sau o eventuală poziție în cadrul SRI.

„Nu cunosc nimic despre aceste situaţii, dar sunt cu adevărat onorată că oamenii s-au gândit că sunt calificată pentru toate aceste funcţii şi asta mă onorează. Pot să vă zic că nu am un plan concret în acest moment”, a declarat Kovesi, miercuri seară, într-un podcast.

Aceasta a adăugat că întreaga sa atenție este concentrată asupra mandatului pe care îl exercită în prezent, unul pe care îl descrie ca fiind extrem de dificil și solicitant. Șefa EPPO a amintit că instituția pe care o conduce a fost construită de la zero și că, în prezent, aceasta funcționează cu birouri în 24 de state membre.

„Eu cred că prin această funcţie am reprezentat cu mândrie România şi am contribuit la o Europă puternică şi justă”, a spus Laura Codruța Kovesi.

Întrebată direct dacă ia în calcul o implicare politică, Kovesi a răspuns fără echivoc: ”Nu”.

„Nu, şi dacă cineva mai continuă să fie temător despre intrarea mea în politică, vreau să vă spun că mă îndoiesc de democraţie reală, ştiţi, am observat când este un subiect cu adevărat serios se creează aşa, o perdea de fum, toată lumea vorbeşte despre perdeaua aia de fum şi nu se uită nimeni la problemele adevărate”, a mai declarat aceasta, precizând totodată că este dispusă să își ofere sprijinul ori de câte ori va fi nevoie.

Laura Codruța Kovesi a insistat că nu intenționează să candideze pentru nicio funcție și că discuțiile despre posibile candidaturi deturnează atenția de la problemele reale din sistemul judiciar.

„Vă asigur că nu candidez la nicio funcţie de preşedinte. Vreau să se discute cu adevărat despre ceea ce se întâmplă în justiţie şi vreau să văd cu adevărat că cineva se apleacă asupra acestor probleme şi cineva verifică aceste lucruri şi nu spune a ieşit Kovesi şi gata, mutăm subiectul, acuma pe Kovesi la fel cum au încercat să facă şi cu aceşti judecători care au luat atitudine şi cu procurorii şi judecătorii care au semnat protestul şi, sin nou, tot respectul meu pentru ei”, a mai afirmat șefa Parchetului European.