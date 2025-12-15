Gigi Becali: „Laura Codruța Kövesi mi-a trimis vorbă prin preot că sunt urmărit”. Afirmații șocante despre fosta șefă DNA

Gigi Becali a aruncat o adevărată bombă mediatică sâmbătă seară, în cadrul unei intervenții telefonice la România TV. Latifundiarul din Pipera a făcut o serie de afirmații uluitoare la adresa fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kövesi, susținând că aceasta l-ar fi avertizat, prin intermediari, că este filat de procurori.

Întrebat dacă se teme de o posibilă revenire a Laurei Codruța Kövesi la vârful sistemului judiciar românesc, patronul FCSB a oferit un răspuns surprinzător. Acesta susține că nu mai are motive de îngrijorare, invocând o relație de „prietenie” neașteptată cu actuala șefă a Parchetului European.

Becali a relatat un episod demn de filmele de spionaj, care ar fi avut loc în perioada în care era vizat de anchetele Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit omului de afaceri, Kövesi l-ar fi avertizat, folosind un canal inedit de comunicare, un preot, despre faptul că echipa de filaj era condusă chiar de fratele unui apropiat al lui Becali.

„Sunt prieten cu ea. Mie nu mai îmi face rău. Când mă urmărea DNA, ea mi-a trimis vorbă prin preot: “Spune-i lui Gigi că fratele lui Ciprian este șeful echipei care îl urmărește pe Gigi zi și noapte”, a declarat Becali la România TV.

Afaceristul a continuat povestea, explicând cum a reacționat la aflarea veștii: „L-am chemat pe Ciprian. Ți-am făcut casă, te-am ajutat… Dă-i telefon! (fratelui – n.r.). I-am zis: Băi, băiatule, de ce mă urmărești pe mine?’”

Poate cea mai șocantă afirmație făcută de Gigi Becali se referă la presupuse remușcări pe care fosta șefă DNA le-ar avea în legătură cu dosarele instrumentate în trecut. Becali susține că Laura Codruța Kövesi s-ar fi spovedit, plângând, din cauza presiunii și a consecințelor acțiunilor sale.

„Ea s-a spovedit în hohote de lacrimi și a spus așa: ‘Oare voi fi vreodată iertată pentru că au murit oameni din cauza mea?’”, a povestit milionarul.

În cadrul aceleiași intervenții la România TV, Gigi Becali a adus în discuție și numele fostului șef operativ al SRI, Florian Coldea. Becali susține că a fost sfătuit să părăsească țara pentru o perioadă, deoarece Coldea ar fi nutrit o antipatie personală față de el, considerând că pedeapsa cu închisoarea pe care a executat-o a fost insuficientă.

„Mi s-a spus ‘nu te iubește Coldea, du-te o perioadă în străinătate, ca să scapi de el. E invidios că ai făcut prea puțină pușcărie”, a mai adăugat Becali.

Dincolo de dezvăluirile despre justiție, Becali a comentat și situația politică actuală, lansând un atac dur la adresa USR, despre care a spus că ar trebui să aibă „două procente, nu 12”. De asemenea, referindu-se la recenta investigație Recorder și discuțiile despre racolarea de către servicii, Becali a fost categoric: „Dacă ar fi un sistem, eu intru doar dacă îl conduc eu. Toți la ordinele mele, numai așa”.