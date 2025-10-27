Sistemul de azil britanic, un eșec de miliarde. Parlamentarii cer reformă urgentă

Guvernul britanic a cheltuit miliarde de lire sterline pe cazarea solicitanților de azil în hoteluri, din cauza unui sistem „eșuat, haotic și costisitor” impus de Ministerul de Interne, conform unui raport al Comitetului pentru Afaceri Interne al Parlamentului.

Costurile contractelor de cazare au crescut de la 4,5 miliarde de lire în 2019 la 15,3 miliarde de lire în prezent, fără ca ministerul să aplice penalități eficiente sau să recupereze profiturile excesive realizate de furnizori.

În paralel, cazul lui Hadush Kebatu, un azilant etopian condamnat pentru agresiune sexuală, a generat proteste și a evidențiat deficiențele sistemului de gestionare a migranților.

Cazarea solicitanților de azil în hoteluri a fost implementată de guvernul britanic ca o soluție rapidă la creșterea numărului de migranți, însă s-a dovedit a fi un sistem ineficient și extrem de costisitor.

În loc să fie folosită ca măsură temporară, această practică a devenit pe termen lung, implicând sute de hoteluri și zeci de mii de solicitanți de azil.

Costurile s-au multiplicat de trei ori față de estimările inițiale, ajungând la 15,3 miliarde de lire sterline pentru contracte pe zece ani, fără ca ministerul să controleze eficient performanța furnizorilor.

Lipsa de supraveghere și absența penalităților pentru standardele neîndeplinite au permis firmelor private să obțină profituri excesive, pe seama contribuabililor.

În același timp, condițiile de trai au rămas adesea inadecvate, cu supraaglomerare, umezeală, mucegai și probleme de siguranță, ceea ce a creat tensiuni în comunitățile locale și a erodat încrederea publică.

Creșterea costurilor pentru cazarea solicitanților de azil în Marea Britanie a fost exponențială, trecând de la 4,5 miliarde de lire sterline estimate inițial la 15,3 miliarde de lire, conform raportului Comitetului pentru Afaceri Interne.

Această majorare reflectă atât creșterea neașteptată a numărului de migranți, cât și gestionarea defectuoasă a contractelor de către Home Office.

În timpul pandemiei COVID-19, ministerul a fost nevoit să extindă rapid cazarea în hoteluri, ajungând la peste 400 de unități care găzduiau 56.000 de persoane la vârf, fără a renegocia condițiile contractuale pentru a preveni profituri excesive ale furnizorilor.

Contractele pe termen lung nu au inclus mecanisme eficiente de ajustare a costurilor, ceea ce a permis creșterea necontrolată a cheltuielilor.

În plus, lipsa unei strategii pe termen lung și a unor planuri alternative de cazare a amplificat impactul financiar asupra contribuabililor britanici, generând nemulțumiri atât politice, cât și sociale.

Lipsa de supraveghere și penalități pentru furnizorii de cazare a fost unul dintre principalele motive pentru care sistemul de cazare a solicitanților de azil în Marea Britanie a devenit atât de ineficient și costisitor.

Comitetul pentru Afaceri Interne a constatat că Ministerul de Interne nu a implementat mecanisme adecvate de monitorizare a performanței companiilor care gestionează hotelurile pentru azilanți, permițând astfel furnizorilor să realizeze profituri excesive fără a fi sancționați.

Chiar și atunci când contractele includeau clauze pentru recuperarea profiturilor suplimentare, ministerul a întârziat ani de zile aplicarea lor, ceea ce a permis firmelor să păstreze sume considerabile care ar fi trebuit să sprijine serviciile publice.

Această lipsă de control și responsabilitate a condus la o supraexploatare a fondurilor publice și la menținerea unui nivel scăzut al calității locuințelor pentru azilanți, cu consecințe directe asupra siguranței și bunăstării acestora.

Condițiile de trai inadecvate și lipsa de transparență din hotelurile destinate solicitanților de azil au fost semnalate în mod repetat de autorități și organizații non-guvernamentale.

Mulți migranți au fost nevoiți să locuiască în spații supraaglomerate, cu umezeală și mucegai, ceea ce reprezintă un risc major pentru sănătatea fizică și psihică.

S-au înregistrat cazuri grave, inclusiv femei însărcinate și mame cu copii mici care au trebuit să locuiască în camere infestat cu dăunători, precum gândaci, sau în clădiri fără lift, ceea ce a afectat grav accesibilitatea și siguranța.

Lipsa de transparență a Ministerului de Interne în privința deschiderii acestor hoteluri a generat neîncredere în comunitățile locale, alimentând zvonuri și tensiuni.

Comitetul parlamentar a subliniat că fără o comunicare clară și deschisă, relația cu autoritățile locale și cu societatea civilă rămâne fragilă, iar soluțiile propuse riscă să fie ineficiente.

Cazarea solicitanților de azil în hoteluri a generat numeroase proteste și tensiuni în comunitățile locale din Marea Britanie, evidențiind impactul social al politicilor guvernamentale privind azilul.

Un exemplu semnificativ este Bell Hotel din Epping, Essex, unde locuitorii au organizat demonstrații împotriva prezenței migranților, scandând mesaje precum „Trimiteți-i acasă!”.

Aceste manifestații au fost alimentate nu doar de temeri legate de siguranța publică, ci și de lipsa de comunicare și transparență din partea autorităților.

Locuitorii au acuzat Ministerul de Interne că nu a consultat comunitățile locale înainte de a decide amplasarea hotelurilor pentru azilanți, ceea ce a dus la neînțelegeri și frustrare.

Conform raportului Comitetului pentru Afaceri Interne, această lipsă de implicare a alimentat zvonuri și dezinformări, crescând tensiunile și afectând coeziunea socială.

Parlamentarii au subliniat necesitatea închiderii hotelurilor problematice și a unei comunicări mai clare cu autoritățile locale

Cazul lui Hadush Kebatu evidențiază în mod clar vulnerabilitățile sistemului britanic de gestionare a solicitanților de azil și a migranților.

Kebatu, un azilant etopian implicat într-un atac sexual asupra unei adolescente, a fost eliberat din greșeală din închisoare, în loc să fie transferat către un centru de detenție pentru imigranți, unde ar fi trebuit să fie deportat.

Această eroare procedurală a declanșat proteste și indignare publică, subliniind lipsa unor mecanisme eficiente de verificare și control.

Autoritățile au lansat o acțiune de două zile pentru recapturarea sa, iar incidentul a demonstrat cât de periculoase pot fi consecințele unui management defectuos al cazurilor de azil.

David Lammy, secretarul Justiției, a cerut controale suplimentare pentru a preveni repetarea unor astfel de greșeli, însă experții avertizează că soluțiile temporare, fără reforme structurale, nu vor remedia problemele sistemice.

În acest context, Comitetul pentru Afaceri Interne al Parlamentului britanic a recomandat o serie de măsuri concrete pentru reformarea sistemului de cazare a solicitanților de azil, subliniind necesitatea unei strategii pe termen lung, coerente și transparente.

În primul rând, s-a propus reducerea treptată a utilizării hotelurilor, înlocuindu-le cu locuințe dedicate, care să asigure condiții de trai adecvate, inclusiv pentru persoane vulnerabile, cum ar fi femeile însărcinate sau persoanele cu dizabilități.

Totodată, comitetul a insistat asupra implementării unor mecanisme stricte de supraveghere a furnizorilor de cazare, inclusiv aplicarea imediată a penalităților pentru neconformitate și recuperea profiturilor excesive.

Alte recomandări includ implicarea mai activă a autorităților locale pentru promovarea coeziunii comunitare și comunicarea transparentă cu publicul, precum și dezvoltarea unor planuri flexibile care să permită adaptarea rapidă la creșteri neașteptate ale fluxului de migranți.

Aceste măsuri au scopul de a crea un sistem mai eficient, responsabil și sustenabil.

În răspuns la criticile aduse, Ministerul de Interne a declarat că este „furios” de numărul de migranți ilegali din țară și din hoteluri și că va închide fiecare hotel de azilanți, economisind astfel miliarde de lire contribuabililor.

Guvernul a început deja să reducă costurile, închizând hoteluri și explorând utilizarea unor baze militare și proprietăți neutilizate pentru cazare.

Cu toate acestea, comitetul a avertizat că fără un plan clar pe termen lung și capacitatea instituțională de a implementa un model mai eficient, eșecurile anterioare riscă să se repete. Sky News