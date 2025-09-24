Ministrul britanic Mahmood, după zborul de expulazare al infractorilor: Promitem să îmbunătățim securitatea granițelor

Ministrul de interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood, a anunțat că va consolida securitatea la granițe. „Preluând controlul asupra graniţelor noastre, cred că acest lucru creează spaţiul ca britanicii obişnuiţi, decenţi, să fie primitori cu cei care vin în ţara noastră ”, a spus aceasta, pentru ITV News.

Ministrul britanic a declarat că „preluarea controlului” asupra granițelor oferă cetățenilor din Marea Britanie posibilitatea de a fi primitori cu cei care sosesc în țară. Ea a adăugat că o frontieră sigură este esențială pentru menținerea unor relații interrasiale pozitive.

„Sunt de asemenea preocupată de ascensiunea extremei drepte, sunt foarte preocupată de o parte din retorică, cred că scapă de sub control şi mă îngrijorează unde ar putea duce acest lucru. (...) Ca politicieni, trebuie să menţinem linia între patriotism şi naţionalism”, a mai spus aceasta.

Mahmood a făcut aceste declarații pentru ITV News, după ce postul a avut acces la un zbor de expulzare din Regatul Unit pentru infractori străini. În acest zbor au fost transportate 47 de persoane care au intrat inițial legal în Marea Britanie, dar ulterior au comis infracțiuni precum furturi, agresiuni sexuale și crime și au fost condamnate la închisoare, fiind trimise în România.

Exclusive: ITV News films on board a deportation flight removing foreign criminals, one of several to leave Britain every week - each one costing UK taxpayers hundreds of thousands of pounds, as @PaulBrandITV and @NathanLeeTV reporthttps://t.co/raYYrfOwQt — ITV News (@itvnews) September 24, 2025

La bordul avionului, persoanele expulzate au primit carduri încărcate cu până la 2.000 de lire sterline (2.700 de dolari), situație pe care Mahmood a descris-o ca fiind nepotrivită.

„O expulzare voluntară este de fapt mai ieftină pentru contribuabilul britanic. De mult timp oferim pachete financiare ca stimulent ca oamenii să renunţe la încercările de a rămâne în ţara noastră, să se îmbarce într-un zbor şi să plece", a spus ministrul britanic.

Mahmood a mai declarat că intenționează să intensifice expulzările prevăzute de acordul semnat în iulie cu Parisul. Documentul stabilește ca migranții ajunși în Regatul Unit cu ambarcațiuni mici să fie trimiși înapoi în Franța, iar în schimb, Franța să trimită peste Canalul Mânecii migranți care se află pe teritoriul său și solicită azil în Marea Britanie.

„Voi creşte aceste numere şi sper să spun mai multe despre asta în săptămânile următoare”, a mai adăugat ministrul.