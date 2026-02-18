Șeful CCA, analiză la sânge în cazul lui Radu Petrescu. Arbitrul a greșit flagrant în două faze consecutive

Kyors Vaasaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), a vorbit despre prestația lui Radu Petrescu la partida dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș (scor 2-1), frf.ro.

„Centralul” a comis-o grav și a anulat un gol marcat de oaspeți la 1-1, fără să aibă motiv. Vassaras a explicat azi că Petrescu a făcut două mari gafe. A acordat o lovitură liberă pentru piteșteni, la o fază la care nu a existat contact. Apoi, a încercat să-și îndrepte greșeala și a anulat golul.

O regulă de aur a arbitrajului spune că o greșeală nu poate fi îndreptată cu o decizie compensatorie. Pentru că asta duce la dublarea erorilor. Este exact problema de care se lovește acum Radu Petrescu.

„În minutul 85, jucătorul cu numărul 26 de la FC Argeș, în încercarea de a pasa mingea în stânga unui coechipier, lovește cu piciorul în gazon. În acel moment, arbitrul acordă o lovitură liberă directă pentru FC Argeș.

În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite vreo abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.

„Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz orpirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a mai explicat șeful CCA.