Șeful CCA, analiză la sânge în cazul lui Radu Petrescu. Arbitrul a greșit flagrant în două faze consecutive

Radu Petrescu/Sursa foto FRF
Kyors Vaasaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), a vorbit despre prestația lui Radu Petrescu la partida dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș (scor 2-1), frf.ro.

Șeful CCA, Kyros Vaasaras, explicații după prestația dezastruoasă avută de Radu Petrescu la Petrolul - FC Argeș

„Centralul” a comis-o grav și a anulat un gol marcat de oaspeți la 1-1, fără să aibă motiv. Vassaras a explicat azi că Petrescu a făcut două mari gafe. A acordat o lovitură liberă pentru piteșteni, la o fază la care nu a existat contact. Apoi, a încercat să-și îndrepte greșeala și a anulat golul.

O regulă de aur a arbitrajului spune că o greșeală nu poate fi îndreptată cu o decizie compensatorie. Pentru că asta duce la dublarea erorilor. Este exact problema de care se lovește acum Radu Petrescu.

Dubla gafă pe care o face arbitrul, care aruncă meciul în haos

„În minutul 85, jucătorul cu numărul 26 de la FC Argeș, în încercarea de a pasa mingea în stânga unui coechipier, lovește cu piciorul în gazon. În acel moment, arbitrul acordă o lovitură liberă directă pentru FC Argeș.

În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite vreo abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi mingea trimisă în poartă. Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.

„Poate relua jocul cu o minge de arbitru”

„Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz orpirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru. Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a mai explicat șeful CCA.

