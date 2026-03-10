Marius Avram, verdict despre faza din CFR Cluj – Dinamo care l-a făcut pe Zeljko Kopic să intre pe teren. De ce spune fostul arbitru că Muhar nu trebuia avertizat

CFR Cluj a învins-o pe Dinamo cu 2-0, în Gruia, în etapa a 30-a din SuperLiga, dar una dintre cele mai discutate faze ale meciului nu a fost legată de golurile marcate de Muhar și Alibec. Ci de incidentul din minutul 21, când Zeljko Kopic a intrat pe teren pentru a-i cere explicații arbitrului Szabolcs Kovacs.

La scurt timp după partidă, fostul arbitru internațional Marius Avram a oferit verdictul asupra momentului care a inflamat banca dinamovistă și a explicat de ce, în opinia sa, Karlo Muhar nu ar fi trebuit să primească un cartonaș galben.

Fostul arbitru a analizat duelul în care au fost implicați Danny Armstrong, Alexandru Pop și Karlo Muhar și a susținut că lovitura aplicată scoțianului a fost consecința directă a dezechilibrării jucătorului de la CFR Cluj.

Concluzia lui Avram a fost că, în astfel de situații, când fotbalistul aflat în săritură este împins din spate și își pierde echilibrul, gestul nu trebuie sancționat disciplinar, chiar dacă adversarul este lovit și faza are urmări serioase. Tocmai această interpretare a alimentat și mai mult dezbaterea, mai ales pentru că Armstrong a ieșit șifonat din contact, iar reacția lui Kopic a fost una imediată și nervoasă.

”Aici vedem 3 jucători care sunt în lupta pentru minge: doi de la Dinamo și unul de la CFR Cluj. Armstrong e în spatele lui Muhar și vedem clar cum îl împinge (n.r. Pop) cu brațul, iar Muhar, aparent dezechilibrat, dă din brațe și își lovește adversarul peste față.

Genul acesta de acțiune, în care jucătorul este dezechilibrat de către adversarul din spate, nu se sancționează cu cartonașul galben, chiar dacă a lovit, pentru că a fost provocat de către adversar.

Era în săritură, iar Muhar încearcă să se echilibreze. L-a lovit fără să vrea, din cauza împingerii adversarului din spate. E o mișcare naturală a jucătorului. I-a spart pometele, asta e, se mai întâmplă, a avut ghinion. Probabil de asta a și intrat Kopic pe teren”, a declarat Marius Avram, la Digi Sport.

Contextul partidei explică și tensiunea uriașă din teren. CFR Cluj și Dinamo aveau deja asigurat locul în play-off, însă duelul din ultima rundă a sezonului regulat conta enorm pentru configurația finală a clasamentului.

Potrivit altor comentarii apărute după meci, CFR a ajuns la 11 victorii consecutive în campionat, o serie care confirmă forma excelentă a echipei din Gruia înaintea luptei pentru titlu. În schimb, Dinamo intră în play-off după trei înfrângeri consecutive, ceea ce amplifică presiunea din jurul lotului și al staffului tehnic.

Succesul din fața lui Dinamo a dus-o pe CFR Cluj pe locul 4 la finalul sezonului regulat, cu 53 de puncte, în timp ce echipa lui Zeljko Kopic a încheiat pe locul 5, cu 52 de puncte.

După înjumătățirea punctelor pentru play-off, CFR pornește cu 27 de puncte, iar Dinamo cu 26, semn că diferența dintre cele două formații rămâne minimă.

Programul anunțat pentru prima etapă din play-off arată că Dinamo va juca în deplasare cu Rapid, în timp ce CFR Cluj va avea derby local cu Universitatea Cluj.

Chiar dacă Marius Avram a explicat clar de ce consideră că nu se impunea avertisment pentru Muhar, faza din CFR Cluj – Dinamo are toate datele să rămână una dintre cele mai comentate ale etapei. Mai ales într-un final de sezon regulat în care fiecare decizie, fiecare punct și fiecare detaliu de arbitraj au cântărit enorm.

Pentru Dinamo, episodul a accentuat frustrarea unei seri complicate, în timp ce pentru CFR Cluj victoria a consolidat senzația că echipa intră în play-off într-un moment excelent.