Ce cheltuieli apar când îți transformi balconul în spațiu închis și izolat

Transformarea balconului într-un spațiu închis și izolat nu înseamnă doar montarea unor ferestre noi. Pentru proprietarii de apartamente din România, costul final include, de regulă, partea administrativă, tâmplăria, izolația, finisajele și, în unele cazuri, cheltuieli suplimentare pentru refacerea elementelor vechi.

Legea nr. 50/1991 arată că lucrările de construcții se fac pe baza autorizației de construire, iar pentru închiderea balcoanelor există posibilitatea unei documentații tehnice simplificate, tocmai pentru că se intervine asupra fațadei clădirii. Taxele pentru emiterea acordului unic și a autorizației sunt stabilite de autoritățile locale, astfel că acestea diferă de la un oraș la altul.

Bugetul începe cu releveul, memoriul tehnic, propunerea de fațadă, eventual expertiza sau avizul proiectantului inițial, acolo unde este cerut. La acestea se adaugă taxele locale pentru documentație și autorizare, care nu au un nivel unic valabil la nivel național, pentru că sunt stabilite de consiliile locale sau județene, în condițiile legii.

Cu alte cuvinte, înainte de a cumpăra geamul sau izolația, proprietarul trebuie să ia în calcul o etapă administrativă separată, care poate ridica nota de plată încă de la început.

Cea mai consistentă parte a investiției este, de obicei, sistemul de închidere. Pentru ferestrele PVC obișnuite cu geam dublu, prețul poate porni de la circa 600–900 de lei pe metru pătrat, în timp ce pentru sistemele glisante ofertele din piață urcă frecvent mai sus.

Potrivit unor date publicate la finalul anului trecut de un furnizor din România, sistemele glisante au prețuri de aproximativ 180–200 de euro pe metru pătrat plus TVA pentru variantele standard, iar pentru soluțiile cu barieră termică costul poate depăși 250–350 de euro pe metru pătrat plus TVA. Diferențele apar în funcție de profil, tipul de sticlă, deschidere, culoare și feronerie.

După închiderea balconului urmează etapa de izolare. Pentru polistirenul extrudat, utilizat frecvent la pardoseală sau pe anumite suprafețe, prețurile încep de la aproximativ 17 lei pe metru pătrat pentru plăci de 3 cm și pot depăși 68 de lei pe metru pătrat pentru grosimi mai mari.

În cazul vatei bazaltice, costurile pornesc de la aproximativ 51 de lei pe metru pătrat pentru produse de 10 cm și pot trece de 73 de lei pe metru pătrat pentru alte variante. Adezivul pentru termoizolație reprezintă o altă cheltuială, iar prețurile încep de la aproximativ 19 lei pentru un sac de 25 kg.

După termoizolare apar cheltuielile pentru închidere și finisare. O placă de gips-carton standard de 12,5 mm are prețuri care pornesc de la aproximativ 37 de lei bucata, iar profilele metalice pentru montaj încep de la aproximativ 8 lei bucata. La acestea se adaugă gletul, amorsa, lavabila, pervazurile, plinta, eventual gresia sau parchetul, precum și manopera.

În multe cazuri, proprietarii constată că suma finală nu este dată doar de montarea ferestrelor, ci de toate straturile necesare pentru ca balconul să fie utilizat ca spațiu interior. Dacă apar infiltrații, punți termice sau condens, bugetul poate crește din nou, deoarece sunt necesare lucrări suplimentare de hidroizolație ori corecții ale montajului.