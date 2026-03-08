O arbitră de 17 ani a fost bătută pe teren în timpul unui meci din Italia

Un incident grav a avut loc la finalul lunii februarie în fotbalul juvenil din Italia, unde o arbitră în vârstă de 17 ani a fost agresată fizic în timpul unui meci din campionatul U17 din Sardinia.

Incidentul s-a produs în timpul partidei dintre Nuova La Salle și Gioventu Sarroch, disputată pe 28 februarie în localitatea Monserrato, din provincia Cagliari.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, agresiunea a avut loc după o decizie de arbitraj contestată de un membru al staff-ului echipei oaspete. Evenimentul a dus la suspendarea meciului, sancțiuni disciplinare severe și reacții din partea autorităților din fotbalul italian.

Momentul tensionat s-a produs în minutul 49 al partidei. Guglielmo Pelegalli, membru al staff-ului echipei Gioventu Sarroch și trecut pe foaia oficială de joc ca asistent, a contestat o decizie a arbitrei, nemulțumit că nu a fost acordată o lovitură de la margine în favoarea formației sale.

Conform relatărilor din presa italiană, oficialul echipei oaspete a protestat vehement, iar arbitrul i-a acordat inițial cartonaș galben. Ulterior, acesta a fost eliminat.

Situația a degenerat însă imediat după eliminare. Potrivit informațiilor publicate de gazzetta.it, Pelegalli i-ar fi adresat cuvinte jignitoare arbitrei, după care a lovit-o de două ori peste față. În momentul în care aceasta a încercat să se îndepărteze, agresorul ar fi lovit-o din nou cu pumnul.

În urma incidentului, tânăra arbitră a suferit mai multe leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Conform aceleiași surse, aceasta a fost internată în spital pentru o perioadă estimată la aproximativ 45 de zile de recuperare.

Partida a fost suspendată imediat după incident.

În urma incidentului, autoritățile din fotbalul italian au luat mai multe măsuri disciplinare. Echipa Gioventu Sarroch a pierdut meciul la „masa verde” cu scorul de 0-3 și a fost sancționată financiar cu o amendă de 1.000 de euro. De asemenea, clubul a fost depunctat cu două puncte în clasamentul campionatului din Sardinia.

Totodată, Guglielmo Pelegalli a primit o sancțiune severă. Conform informațiilor publicate de tuttocampo.it, acesta a fost suspendat din orice activitate în cadrul Federației Italiene de Fotbal până la data de 5 martie 2031, ceea ce înseamnă o interdicție de cinci ani.

După incident, Asociația Arbitrilor din Italia (AIA) a condamnat ferm agresiunea și a transmis un mesaj public în care a subliniat gravitatea situației.

Reprezentanții organizației au declarat că „a ataca un arbitru este întotdeauna o infracțiune foarte gravă”, adăugând că „a face acest lucru împotriva unei fete de 17 ani care arbitrează un meci de tineret depășește toate limitele comportamentului sportiv și uman”.

În același comunicat, AIA a mai precizat că „este inacceptabil ca cineva cu un rol educativ și responsabil în lumea sportului să fie responsabil pentru un act atât de laș și violent”.

Organizația a atras atenția și asupra frecvenței incidentelor de acest tip, subliniind că „nu mai este tolerabil să asistăm la incidente de violență împotriva oficialilor de meci, mai ales când victimele sunt arbitri tineri”.

De asemenea, reprezentanții arbitrilor au afirmat că „violența împotriva oficialilor de meci este un adevărat flagel pentru mișcarea noastră sportivă”.

Clubul Gioventu Sarroch a reacționat la rândul său printr-un comunicat oficial în care a transmis că își exprimă solidaritatea față de arbitră, însă a cerut o analiză completă a circumstanțelor incidentului.

Reprezentanții clubului au declarat:

„Ne solidarizăm cu arbitrul pentru agresiunea verbală pe care a primit-o, dar considerăm că este oportun și corect ca organismele competente să analizeze toate celelalte detalii care au apărut în această chestiune”.

Totodată, clubul a menționat că persoana implicată este „cunoscută de toți ca o persoană excelentă atât pe teren, cât și în afara lui”.

Autoritățile fotbalistice italiene continuă să analizeze circumstanțele incidentului, iar cazul a atras atenția asupra problemelor legate de violența împotriva oficialilor de meci în competițiile sportive.