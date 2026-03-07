Petrolul Ploiești a câștigat la limită cu FC Botoșani în ultima etapă a sezonului regulat din Superligă

Petrolul Ploiești s-a impus în deplasare în fața formației FC Botoșani, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă seara în etapa a 30-a din Superliga României, ultima rundă a sezonului regulat.

Partida a fost decisă de un gol marcat foarte devreme, după doar 69 de secunde de la fluierul de start.

Unicul gol al meciului a fost înscris de atacantul spaniol Rafinha.

Acesta a deschis scorul după numai 69 de secunde, stabilind astfel cel mai rapid gol marcat în actualul sezon al Superligii.

Până la această reușită, recordul era deținut de Răzvan Tănasă, jucătorul formației Farul Constanța, care marcase după 85 de secunde în partida câștigată cu 3-2 împotriva echipei Oțelul Galați.

Meciul respectiv s-a disputat pe 20 iulie, la Ovidiu, în etapa a doua a campionatului.

Pe locul al treilea în acest clasament se află David Miculescu, jucătorul echipei FCSB, care a marcat după 89 de secunde într-o partidă disputată împotriva formației Farul Constanța.

Formația gazdă a avut o serie negativă în finalul sezonului regulat.

FC Botoșani a încheiat această fază a campionatului cu patru înfrângeri consecutive și cu o singură victorie în ultimele 12 etape.

La meciul de sâmbătă, echipa a fost condusă de pe banca tehnică de antrenorul interimar Nicolae Roșca, după demisia lui Leo Grozavu.

De cealaltă parte, Petrolul Ploiești a continuat seria bună din ultimele runde ale campionatului.

Echipa ploieșteană a pierdut un singur meci în ultimele șapte etape.

În acest interval, Petrolul a înregistrat trei victorii și trei rezultate de egalitate.

În partida tur dintre cele două echipe, disputată în prima parte a sezonului, scorul a fost egal, 0-0.

Meciul s-a disputat pe Stadionul Municipal din Botoșani.

FC Botoșani – Petrolul Ploiești 0-1 (0-1) Marcator: Rafinha (2)

Arbitru central: Viorel Nicușor Flueran (Craiova)

Arbitri asistenți: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea) și Adrian Vornicu (Iași) Al patrulea oficial: Robert Avram (Pitești)

Arbitru video: Cristina Trandafir (București) Arbitru asistent video: Vasile Marinescu (București)

Observatori: Ioan Onicaș (Zalău) – CCA și Ioan Mironaș (Piatra Neamț) – LPF