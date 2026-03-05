Sport

Câți bani a încasat Leo Grozavu că a acceptat să plece de la FC Botoșani

Leo Grozavu. Sursa foto: Captură video Youtube
Leo Grozavu nu mai este antrenorul lui FC Botoșani. Clubul moldovean a anunțat încetarea colaborării, iar Valeriu Iftime a explicat, la fanatik.ro, motivele deciziei și sumele pe care tehnicianul le va încasa.

FC Botoșani a confirmat despărțirea de Leo Grozavu

FC Botoșani și Leo Grozavu au încheiat, oficial, colaborarea. Decizia vine după un sezon dificil pentru echipa moldoveană, care nu a reușit să prindă play-off-ul SuperLigii, deși, la un moment dat, ocupa chiar prima poziție în clasament. Clubul a precizat că rezilierea contractului s-a făcut de comun acord, iar plecarea antrenorului marchează sfârșitul celui de-al patrulea mandat pe banca tehnică a formației.

În comunicatul oficial, FC Botoșani a menționat că Leo Grozavu a fost prezent în istoria recentă a echipei pe parcursul a aproape două decenii, acumulând 212 meciuri în cele patru mandate. În total, bilanțul său include 76 de victorii, 56 de remize și 80 de înfrângeri. „Mulțumim pentru tot, Leule, și mult succes în carieră”, se arată în mesajul clubului.

Valeriu Iftime explică decizia despărțirii de Leo Grozavu

Finanțatorul echipei, Valeriu Iftime, a explicat motivele despărțirii de Leo Grozavu. „Orice antrenor e bun o perioadă, însă depinde câtă energie și câtă chimie are ca să țină grupul unit. Prima dată se alege echipa, apoi trebuie să îi ții în formă și să le oferi încredere prin rezultate”, a declarat Iftime.

Valeriu Iftime

Valeriu Iftime. Sursă foto: Facebook

Acesta a adăugat că au apărut tensiuni în cadrul echipei, iar lipsa de încredere și conflictele între jucători și antrenor au determinat conducerea să ia decizia de a schimba antrenorul. „Leo e un tip extraordinar, îmi e greu să îi spun că nu mai putem continua. Când echipa nu mai merge, trebuie să schimbi antrenorul, așa e la noi”, a completat Iftime.

Sumele pe care le va încasa Leo Grozavu de la FC Botoșani

Contractul lui Leo Grozavu era valabil până vara anului 2027, însă clubul îi va plăti doar perioada rămasă până în iunie 2026.

În plus, antrenorul va primi și anumite bonusuri, inclusiv 50.000 de euro, pentru salvarea echipei de la retrogradare.

2
