Sport

CFR Cluj- Petrolul, 2-1: A noua victorie consecutivă a clujenilor în Superligă

CFR Cluj- Petrolul, 2-1: A noua victorie consecutivă a clujenilor în Superligă
CFR Cluj a învins pe teren propriu, cu 2-1, echipa Petrolul Ploiești, în etapa a 28-a din Superliga. Oaspeții au avut prima șansă notabilă, când Chică-Roșă a tras de la 18 metri, iar portarul Mihai Popa a respins. În minutul 38, Roche a trimis mingea în bara transversală.

CFR Cluj a răspuns prin șutul lui Muhar din minutul 55, reținut de Bălbărău. Korenica a deschis scorul pentru gazde în minutul 62, dar Paul Papp a egalat pentru Petrolul în minutul 71, după pasa lui Rareș Pop. Peste zece minute, Lorenzo Biliboc a adus din nou avantajul pentru clujeni, stabilind scorul final 2-1.

Superliga. Situația echipelor CFR Cluj și Petrolul Ploiești în clasament

Superliga

Superliga/ Sursa foto Facebook

După această etapă, CFR Cluj ocupă locul 5, cu 47 de puncte, iar Petrolul este pe poziția a 12-a, cu 28 de puncte.

CFR Cluj – antrenor: Daniel Pancu: M. Popa – Aly Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar (Fică 80), Djokovic (Șfaiț 80), A. Păun (Zahovic 68) – Biliboc, Alibek Aliev (Huja 88), Korenica

Petrolul Ploiești – antrenor: Eugen Neagoe: Bălbărău – Roche, P. Papp, Prce – Ricardinho, M. Dulca (Adjei-Boateng 80), Jyry, A. Dumitrescu (Dongmo 83) – Boțogan (R. Pop 46), Chică-Roșă (Grozav 58), V. Gheorghe (Rafinha 59)

Cartonașe și arbitri

Cartonașe galbene: M. Ilie 37, Korenica 50, Djokovic 77, Alibek Aliev 81 / Roche 77

Arbitri: Marcel Bîrsan – Ionuț Neacșu, Nicușor Marin Arbitri VAR: Iulian Călin – Vasile Marinescu

