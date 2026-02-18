Fotbalistul de numai 16 ani de la Petrolul Ploiești, Mario Cofaru, a murit

Clubul Petrolul Ploiești a anunțat pe Facebook că fotbalistul Mario Cofaru, în vârstă de numai 16 ani,a murit. Clubul a exprimat durerea profundă pe care o simt familia, colegii și staff-ul tehnic, subliniind impactul imens al pierderii asupra tuturor celor care l-au cunoscut.

„O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru, ne-a părăsit astăzi, lăsând un gol imens în inimile celor apropiați și în sufletele colegilor săi de echipă”, a transmis clubul, evidențiind legătura specială pe care tânărul o avea cu echipa și comunitatea ploieșteană.

Mario Cofaru a făcut parte din Grupa „U17” a Petrolului Ploiești și a venit la club în vara anului trecut, după ce a evoluat anterior la HM Junior Câmpina. Transferul său a reprezentat un pas important în cariera sa, iar tricoul „galben-albastru” l-a purtat deja în meciurile din Liga Elitelor, competiție în care a arătat promisiuni serioase pentru viitor.

În ciuda vârstei fragede, colegii și antrenorii săi l-au descris ca pe un sportiv talentat, cu o atitudine exemplară pe teren și cu o dorință evidentă de a se perfecționa constant. Colegii săi au transmis mesaje emoționante și au anunțat că sunt alături de familia acestuia.

Antrenorii și personalul clubului au spus că Mario avea calități promițătoare, atât din punct de vedere tehnic, cât și ca om, și că pierderea sa lasă un gol greu de umplut în cadrul grupului.

La doar 16 ani, jucătorul s-a remarcat printr-un spirit competitiv remarcabil și o pasiune autentică pentru fotbal, calități care l-au făcut să fie privit ca una dintre tinerele speranțe ale clubului. Momentan, nu se știe când va fi înmormântat Mario Cofaru.

„Off, ce băiețel superb! Condoleanțe… nu am cuvinte. Citesc că a fost lovit de tren… Doamne, ai milă de el, Doamne, acolo unde se află, și de părinții lui, cărora nu le găsesc cuvinte… e prea mult.”, a scris un apropiat pe Facebook. „Mario, ai plecat când lumea începea să se deschidă la picioarele tale! Ai lăsat în urmă un gol imens și multă durere! Dumnezeu să te călăuzească printre îngeri! Condoleanțe familiei greu încercate!”