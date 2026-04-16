Un arbitru a fost împușcat mortal pe teren în timpul unui meci în Ecuador

Poliție fotbal/ Sursa foto AI
Arbitrul de fotbal, Javier Ortega, a fost împușcat mortal în timpul unui meci amical desfășurat duminică în orașul Pasaje, din provincia El Oro, Ecuador, a anunțat poliția, potrivit NY Post.

Mai mulți atacatori înarmați s-au apropiat de teren în timpul partidei și au deschis focul asupra arbitrului, în vârstă de 48 de ani. Acesta a fost lovit cel puțin o dată. Echipajele de intervenție sosite la fața locului au constatat decesul acestuia. Incidentul a provocat panică pe teren, iar jucătorii și spectatorii au fugit pentru a se adăposti. Meciul a fost întrerupt imediat.

Javier Ortega. Sursa foto Captură video

După atac, agresorii au părăsit zona, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru identificarea lor. Poliția ia în calcul ipoteza unui atac țintit.

„În prezent analizăm imaginile surprinse de telefoanele mobile și audiem martorii pentru a identifica autorii. Este o crimă comisă cu sânge rece într-un spațiu destinat sportului și comunității”, au transmis anchetatorii.

O creștere semnificativă a criminalității

Cazul se înscrie într-un val de violențe care afectează fotbalul din Ecuador în ultimii ani. Țara a înregistrat o creștere semnificativă a criminalității, pe fondul activității grupărilor infracționale.

În decembrie, un jucător al naționalei Ecuadorului, Mario Pineda, a fost ucis într-un atac armat în Guayaquil, incident în care a murit și partenera sa, iar mama sa a fost rănită. Câteva persoane suspectate au fost ulterior arestate.

Un alt fotbalist a fost împușcat

Cu o lună înainte, un fotbalist în vârstă de 16 ani a murit după ce a fost lovit de un glonț. În septembrie 2025, alți trei jucători din ligile locale au fost uciși în incidente armate separate.

Datele oficiale arată că rata omuciderilor din Ecuador a crescut puternic în ultimii ani, de la aproximativ 6 la 100.000 de locuitori în 2018, la un vârf de 47 în 2023, înainte de o ușoară scădere în 2024, pe fondul intensificării activității grupărilor criminale.

