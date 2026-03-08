Secretul bine păstrat de Andreea Esca, dezvăluit de cifrele din acte. Problemele au început în timpul pandemiei

Andreea Esca este, de mulți ani, una dintre cele mai cunoscute și bine plătite vedete TV din România. Familia sa a obținut venituri mari și din afacerile lui Alexandre Eram, soțul prezentatoarei, unele dintre ele aducând câștiguri consistente. Totuși, situația uneia dintre principalele sale afaceri s-a complicat, după ce compania a acumulat datorii de aproape 2 milioane de euro.

După aproape 30 de ani de activitate, compania de cosmetice a familiei Esca-Eram, care avusese succes și profit constant, s-a confruntat cu dificultăți majore. Pandemia de COVID-19 a reprezentat primul obstacol, după ce magazinele și centrele de distribuție s-au închis brusc. În același timp, plățile au început să întârzie, iar datoriile au crescut rapid.

„În fapt, societatea SONYA MOD SA a fost înfiinţată în anul 1997 şi are peste 27 de ani de existenţă. Activitatea sa a evoluat de-a lungul anilor încercând mereu să se adapteze diferitelor circumstanţe economice şi, mai ales, încercând să se reinventeze pentru a insufla o nouă viaţă companiei. S-a arătat că pandemia cauzată de COVID-19 a lovit puternic SONYA MOD SA, obligând societatea la închiderea tuturor toate magazinele şi a centrelor de distribuţie ale companiei, lucru care a dus la întârzierea plăţilor şi la înregistrarea de datorii. Era deci timpul ca societatea să se reinventeze şi să găsească noi forme de distribuţie”, a spus Alexandre Eram, prin avocatul său, în dosarul de insolvență.

Datoriile firmei către creditori se ridică la 8.762.489,35 lei. Soțul Andreei Esca a spus că a încercat mai multe soluții pentru a redresa afacerea, însă fără rezultat. Prima încercare a vizat exportul și colaborarea cu o rețea mare de magazine, proiect pentru care au fost făcute investiții mari. Totuși, partenerul a renunțat la planuri, iar punctele de vânzare deschise au fost pierdute.

Ulterior, compania a încercat distribuția prin lanțuri mai mici și prin retaileri mari, însă vânzările au fost sub așteptări, iar investițiile în marketing nu au mai putut fi susținute. În același timp, creșterea costurilor fixe, precum salariile, chiriile și energia, a redus profitul, iar nici magazinele proprii nu au mai putut fi menținute.

„În luna februarie 2024 a trebuit să închidă magazinul care genera cele mai multe încasări, din cauza faptului că proprietarul nu a mai reînnoit contractul de închiriere care expirase, iar un alt brand, care încerca să intre pe piaţa românească a luat magazinul”, a mai explicat avocatul.

Vânzările online, considerate inițial o soluție pentru afacerea de cosmetice, au început să scadă. Veniturile, care ajungeau la aproximativ 80.000 de euro pe lună, s-au redus semnificativ. În același timp, concurența tot mai mare și promovarea unor școli și artiști de către influenceri au afectat activitatea școlilor și a magazinelor online.

„La momentul actual, valoarea datoriilor SONYA MOD SA către creditorii săi este în cuantum de 8.762.489,35 lei astfel cum rezultă din înscrisurile ataşate prezentei. S-a mai arătat că soldul de bancă şi cel de casă al societăţii este de 209.966,73 lei, din care suma 195.240,07 lei este disponibilul aflat în bancă, iar suma de 14.726,66 lei se află în caseha societăţii. S-a precizat faptul că fondul de salarii lunar este de aproximativ 500.000,00 lei. S-a susţinut că din cele indicate mai sus şi din analiza conturilor reiese faptul că societatea ##### ### SA este în stare de insolvență raportat la prevederile art. 5 alin. (1) pct. 29 din Legea nr. 85/2014”, a transmis instanța.

Tribunalul București a decis intrarea în faliment a firmei de cosmetice deținute de Alexandre Eram. Dreptul de administrare a fost retras, societatea a fost dizolvată, iar un lichidator judiciar a preluat controlul asupra bunurilor și conturilor. Creanțele și sumele existente în conturi vor fi împărțite între creditori, iar firmele partenere nu mai pot face plăți fără aprobarea instanței.