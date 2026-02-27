International

Televiziunea națională a unei țări din Europa e îngropată în datorii și riscă să dispară

Televiziunea națională a unei țări din Europa e îngropată în datorii și riscă să dispară
Televiziunea națională din Bosnia și Herțegovina este în faliment din cauza datoriilor acumulate și riscă să fie închisă, după cum notează DPA.

Deocamdată, postul BHRT şi-a suspendat temporar transmisiunea, atrunci când televizoarele au afişat doar un ecran negru cu un text care anunţa închiderea permanentă, în cazul în care datoriile nu vor fi achitate în termen de două zile.

Restanțele financiare ale Televiziuni națioanle din Bosnia au început să se acumuleze începând din anul 2005. Și au ajuns de curând la echivalentul a 51 de milioane de euro. Din această sumă, BHRT datorează 11,5 milioane de euro Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (EBU). Dacă datoriile către EBU nu vor fi onorate, atunci conturile bancare ale televiziunii bosniace ar putea să fie blocate.

Una dintre marile cauze care au dus la acumularea acestor datorii fără precedent este faptul că RTRS, un post care aparţine de radioteleviziunea centrală, nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată începând din 2015, după cu, scriu jurnaliștii din Bosnia.

Sunt mari tensiuni care au inflamat situația

Proceduri judiciare sunt în desfăşurare în Bosnia şi Herţegovina, dar nu au fost pronunţate hotărâri definitive. Între instituţiile din Republica Srpska şi Guvernul central din Sarajevo există tensiuni de mulţi ani, pe fundalul unor conflicte etnice de lungă durată. Bosnia este una dintre cele mai sărace țări din Europa, devenită independentă în 1995, după ce s-a desprins de Iugoslavia în urma unui conflict sângeros.

Probleme în mass-media din România

În altă ordine de idei, în România, sunt tensiuni după ce Executivul lui Ilie Bolojan a deci reducerea cheltuielilor de personal. Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind - organizația națională a lucrătorilor din mass-media - a luat act cu profundă îngrijorare de publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență privind reducerea cheltuielilor de personal din sectorul bugetar cu 10%, act normativ care nu prevede exceptarea instituțiilor publice de media, în pofida solicitărilor repetate formulate de organizațiile profesionale și sindicale din domeniu.

